Avustralya Başbakanı, kadınlara şiddet içeren ilişkileri terk etme konusunda yardımcı olacak yeni bir fon hazırladıklarını duyurdu - Son Dakika
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Avustralya Başbakanı, kadınlara şiddet içeren ilişkileri terk etme konusunda yardımcı olacak yeni bir fon hazırladıklarını duyurdu

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için yeni bir 'şiddeti terk etme' programı oluşturmak için 925 milyon Avustralya doları tahsis edeceklerini açıkladı. Program kapsamında kadınlar, finansal destek, güvenlik planlaması, risk değerlendirme ve sevk hizmetlerinden faydalanabilecekler.

01.05.2024 15:55
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KANBERRA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, kadınlara şiddet içeren ilişkileri terk etme konusunda yardımcı olmak için yeni bir fon hazırladıklarını duyurdu.

Cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için federal, eyalet ve bölge liderlerinin gerçekleştiği acil durum toplantısının ardından Çarşamba günü açıklama yapan Albanese, yeni bir "şiddeti terk etme" programı oluşturmak için beş yıl içinde 925 milyon Avustralya dolarının (yaklaşık 598 milyon ABD doları) tahsis edileceğini söyledi.

Şiddet dolu ilişkilerden kaçmak isteyen kadınlar program kapsamında 5.000 Avustralya dolarına (3.234 ABD doları) varan finansal desteğin yanı sıra güvenlik planlaması, risk değerlendirme ve sevk hizmetlerinden faydalanacak.

Albanese, Pazar günü cinsiyete dayalı şiddete son verilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenleyen binlerce Avustralyalıya destek vermişti. Kanberra'da göstericilere hitap eden Albanese, kadına yönelik şiddeti ulusal kriz olarak niteledi.

Destroy the Joint adlı savunma grubunun verdiği bilgilere göre Avustralya'da 2024 yılında şimdiye dek 28 kadın şiddet yüzünden hayatını kaybetti. Bu rakam 2023'ün ilk dört ayında 12 idi.

Kaynak: Xinhua

Avustralya, Acil Durum, Politika, Güncel, Son Dakika

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