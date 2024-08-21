Avustralya Başbakanı, muhalefet liderinin Filistinlilere yönelik eleştirilerine tepki gösterdi

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, muhalefetteki Liberal Parti lideri Peter Dutton'ın, Gazze'den gelen Filistinlilere vize verilme süreci hakkında hükümeti eleştirmesine ilişkin, "Sürekli çok güçlüymüş gibi davranmaya çalışıyor ama savunmasız insanlara saldırmak güç değildir." dedi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Avustralya Parlamentosunun soru-cevap oturumunda Gazzelilere vize süreci tartışması yeniden gündeme geldi.

Albanese, oturumdaki konuşmasında, muhalif lider Dutton'ın parlamentoya girdiğinden beri insanları "ayrıştırmaya çalıştığını" ifade etti.

Dutton'ın eski hükümet döneminde Lübnanlı göçmenlere ilişkin yorumları hakkındaki özrünü hatırlatan Albanese, ancak doğrudan hak edenlere özür dilemediğini söyledi.

Albanese, Dutton'a yönelik, "Sürekli çok güçlüymüş gibi davranmaya çalışıyor ama hainlik güç demek değildir. Savunmasız insanlara saldırmak güç değildir." şeklinde konuştu.

Dutton'ın Filistinliler hakkındaki ifadeleri hükümetin tepkisine yol açmıştı

Muhalefetteki Liberal Parti lideri Dutton, verdiği mülakatta Gazze'deki duruma değinerek, "Bu aşamada, insanların o savaş bölgesinden gelmelerini doğru bulmuyorum." demişti.

Gazze'den vize başvurularının kabul edilmesinin "akıllıca olmayacağını" savunan Dutton, "Bu, bizim ulusal güvenliğimizi riske atıyor." iddiasında bulunmuştu.

Dutton'ın açıklamalarına tepki gösteren Albanese, muhalefet liderinin, açıklamalarıyla "yine ayrıştırmayı hedeflediğini" söylemişti.

Avustralya'daki resmi verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin vatandaşlarınca yapılan yaklaşık 10 bin vize başvurusunun yalnızca 2 bin 922'si kabul görürken, vize verilenlerin yaklaşık 1300'ü ülkeye girdi.