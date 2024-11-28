Avustralya'da 16 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Yasağı - Son Dakika
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Avustralya'da 16 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Yasağı

Avustralya Senatosu, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan tasarıyı onayladı.

28.11.2024 17:46
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Avustralya Senatosu, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan ve dün Temsilciler Meclisi'nden geçen yasa tasarısını onayladı.

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, Avustralya Senatosu, yılın son oturumunda 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan yasa tasarısını, 19'a karşı 34 oyla kabul etti.

Senato'da onaylanmadan önce yapılan küçük çaplı değişiklikler nedeniyle yarın yeniden Temsilciler Meclisi'nde onaylanması beklenen tasarı, sembolik olarak Avustralya Genel Valisince kabul edildikten sonra yasalaşacak.

Avustralya Temsilciler Meclisi'nde dün oylamaya sunulan tasarı, 102'ye 13 oyla onaylanmıştı.

Dünyada ilk olma özelliği taşıyan yasa tasarısı, ilgili düzenlemeleri yapabilmeleri için sosyal medya şirketlerine tanınan 12 aylık sürenin ardından yürürlüğe girecek.

Sosyal medya platformlarının bir sene içinde 16 yaşından küçük çocukların platformlara erişimini engellemek için düzenlemeler yapması gerekecek. Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

WhatsApp dahil bazı mesajlaşma servisleri, video platformu YouTube ve çevrim içi oyun siteleri bu yasadan muaf tutulabilecek.

Kurallara uymayan gençler ya da ebeveynler için ise herhangi bir ceza öngörülmüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya'da 16 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Yasağı - Son Dakika

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