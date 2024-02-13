Avustralya'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları Başladı - Son Dakika
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Avustralya'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları Başladı

Avustralya\'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları Başladı

Avustralya'da yaşayan Çinliler, Ejderha Yılı'nın başlamasıyla birlikte Çin Yeni Yılı kutlamalarına başladı. Ülkede çeşitli festival etkinlikleri düzenlendi ve aslan dansları sergilendi.

13.02.2024 13:12  Güncelleme: 13:12
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ÇEKİM ZAMANI: 11 Şubat 2024

1. Festival etkinliklerinden çeşitli görüntüler

2. Aslan danslarından çeşitli görüntüler

3. Alışveriş yerlerinin çeşitli görüntüleri

Avustralya'da yaşayan Çinliler Cumartesi günü Ejderha Yılı'nın başlamasıyla birlikte Çin Yeni Yılı kutlamalarına başladı.

Ülkede aslan dansları da dahil olmak üzere çeşitli festival etkinlikleri düzenlendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kanberra'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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