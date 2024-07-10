Avustralya'da çocuğu öldüren timsah vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Avustralya'da çocuğu öldüren timsah vurularak etkisiz hale getirildi

Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'nde bir çocuğu öldüren tuzlu su timsahı, yetkililer tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. 12 yaşındaki kız çocuğuna saldıran timsahın yerinin tespit edilmesinin ardından öldürüldüğü açıklandı. Olay, bölgede 2018 yılından bu yana görülen ilk ölümcül timsah saldırısı olarak kaydedildi.

10.07.2024 11:02
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KANBERRA, 10 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'nde bir çocuğu öldüren timsah, yetkililer tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Kuzey Bölgesi Polisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Temmuz ayının başlarında 12 yaşındaki bir kız çocuğuna saldıran 4,2 metre uzunluğundaki bir tuzlu su timsahının yerinin tespit edilerek öldürüldüğünü bildirdi.

Kız çocuğu, 2 Temmuz'da Darwin kentinin en az 200 kilometre güneybatısında yer alan küçük ve ücra Palumpa kasabasında bir derede ailesiyle birlikte yüzerken kaybolmuştu.

Çocuğun cansız bedeninin parçaları ise hava keşif görevlileri, polis, park korucuları ve yerel sakinlerin katılımıyla gerçekleştirilen iki günlük aramanın ardından 4 Temmuz'da bulunmuştu.

Polis, çocuğun bedenindeki yaraların bir timsah saldırısına işaret ettiğini belirtmişti. Olay, Kuzey Bölgesi'nde 2018 yılından bu yana görülen ilk ölümcül timsah saldırısı olarak kayda geçti.

Kuzey Bölgesi Polisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bölgenin yerli sahiplerinin izni alınarak 4,2 metrelik timsahın Pazar günü park korucuları tarafından vurulduğunu belirtti.

Polis, Salı günü su yüzüne çıkan timsahın çocuğa saldıran timsah olduğunun doğrulandığını ifade etti.

Kuzey Bölgesi Polisi Kıdemli Komiseri Erica Gibson yazılı açıklamada, "Son hafta içinde yaşanan olaylar, aileye büyük bir darbe vurdu. Polis, etkilenen herkese destek vermeye devam ediyor" dedi.

Kuzey Bölgesi hükümetine göre, bölgedeki vahşi doğada 100.000'den fazla tuzlu su timsahının bulunduğu tahmin ediliyor. Bu, Avustralya'nın diğer eyalet veya bölgelerindekine kıyasla en yüksek rakam.

Kaynak: Xinhua

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