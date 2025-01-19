Avustralya'da Filistin'e Destek Gösterileri

Güncel

Avustralya'nın Melbourne, Sydney, Brisbane kentlerinde İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin Filistin'e destek gösterileri gerçekleştirildi.

ABC News'un haberine göre, Victoria eyaletindeki Melbourne kentinde göstericiler, Eyalet Kütüphanesi önünde bir araya gelerek yürüyüş düzenledi.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı gösteriyi düzenleyen Nasser Mashni, İsrail ile varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin, Filistin'in özgürlüğü için çabanın sona ermediğini dile getirdi.

Mashni, "Ateşkes, yalnızca öldürülmenin sona ermesi demek. Ancak Gazze'de olanlara bakın. Ekilebilir arazinin, su ağlarının ve altyapının tamamen yok olmasına... Binlerce Filistinli, gıda, içme suyu ve hastane ağı yetersizliği nedeniyle ölmeye devam edecek." diye konuştu.

Filistin'de işgalin sona ermesi gerektiğini belirten Mashni, uluslararası toplumun bir araya gelerek bunu talep etmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan bazı göstericiler, ateşkesle birlikte "yoğun bombardımanın sonlanması" konusunda umutlu olduklarını fakat "İsrail'in ateşkese uyacağından şüphe duyduklarını" dile getirdi.

Sydney ve Brisbane'de de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

New South Wales eyaletindeki Sydney kentinde de göstericiler, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının sağlanmasını kutlamak amacıyla bir araya geldi.

Filistin ve Lübnan bayrağı taşıyan ve kefiye takan göstericiler, ateşkesin kalıcı olması temennisinde bulundu.

Queensland eyaletindeki Brisbane kentinde de Filistin'e destek veren yaklaşık 200 kişi, King George Meydanı'nda ateşkes vesilesiyle Filistin'in yeniden inşa edilebilmesi çağrısı yaptı.

Göstericilerden biri, "Eğer bu gerçek ateşkesse ve bombalar düşmeyecekse Filistin, Gazze'de halka destek ve yeniden inşa için onların yanında olmalıyız." ifadesini kullandı.