Avustralya'da Filistin'e Destek Gösterileri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avustralya'da Filistin'e Destek Gösterileri

Melbourne, Sydney ve Brisbane'de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi, ateşkes ve esir takası vurgulandı.

19.01.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'nın Melbourne, Sydney, Brisbane kentlerinde İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin Filistin'e destek gösterileri gerçekleştirildi.

ABC News'un haberine göre, Victoria eyaletindeki Melbourne kentinde göstericiler, Eyalet Kütüphanesi önünde bir araya gelerek yürüyüş düzenledi.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı gösteriyi düzenleyen Nasser Mashni, İsrail ile varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin, Filistin'in özgürlüğü için çabanın sona ermediğini dile getirdi.

Mashni, "Ateşkes, yalnızca öldürülmenin sona ermesi demek. Ancak Gazze'de olanlara bakın. Ekilebilir arazinin, su ağlarının ve altyapının tamamen yok olmasına... Binlerce Filistinli, gıda, içme suyu ve hastane ağı yetersizliği nedeniyle ölmeye devam edecek." diye konuştu.

Filistin'de işgalin sona ermesi gerektiğini belirten Mashni, uluslararası toplumun bir araya gelerek bunu talep etmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan bazı göstericiler, ateşkesle birlikte "yoğun bombardımanın sonlanması" konusunda umutlu olduklarını fakat "İsrail'in ateşkese uyacağından şüphe duyduklarını" dile getirdi.

Sydney ve Brisbane'de de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

New South Wales eyaletindeki Sydney kentinde de göstericiler, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının sağlanmasını kutlamak amacıyla bir araya geldi.

Filistin ve Lübnan bayrağı taşıyan ve kefiye takan göstericiler, ateşkesin kalıcı olması temennisinde bulundu.

Queensland eyaletindeki Brisbane kentinde de Filistin'e destek veren yaklaşık 200 kişi, King George Meydanı'nda ateşkes vesilesiyle Filistin'in yeniden inşa edilebilmesi çağrısı yaptı.

Göstericilerden biri, "Eğer bu gerçek ateşkesse ve bombalar düşmeyecekse Filistin, Gazze'de halka destek ve yeniden inşa için onların yanında olmalıyız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Avustralya, Melbourne, Brisbane, Filistin, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da Filistin'e Destek Gösterileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Gazze’de ateşkes başladı Gazze'de ateşkes başladı
11:16 Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti
11:04 Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı
10:55 Gazze’ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti Gazze'ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti
09:16 Menzil Cemaati’ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:16 Gazze’de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 13:28:06. #1.11#
SON DAKİKA: Avustralya'da Filistin'e Destek Gösterileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.