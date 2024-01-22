Avustralya\'da Filistin\'e destek gösterisine polis müdahalesi

Avustralya'nın Melbourne kentinde polis, Filistin'e destek vermek ve İsrail'e ait ticari bir geminin limana yanaşmasını engellemek için gösteri düzenleyen protestoculara biber gazıyla müdahalede bulundu.

Avustralya yayın kurumu ABC'nin haberine göre, İsrailli ZIM firmasına ait ticari bir geminin limana yanaşmasını engellemek ve Filistin'e destek vermek için gösteri düzenleyen gruba polis biber gazıyla müdahale ederken, 10 kişiyi de gözaltına aldı.

Olaya ilişkin basın açıklaması yapan Victoria polis sözcüsü, "bazı protestocuların saldırgan tavırları nedeniyle" biber gazı kullandığını söyledi.

Sözcü, olaylar sırasında, 9'u bariyerleri aşmak, bir kişinin de özel mülke zarar vermek suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtti.

Öte yandan, gösteriyi takip eden Melbourne Aktivistleri için Hukuki Destek platformundan gözlemciler, polisin biber gazı kullanımının "gereksiz ve yasa dışı" olduğunu öne sürdü.

Gözlemciler ayrıca, polisin, engelli bir protestocuya yönelik sert tavrını ise "endişe verici" olarak nitelendirdi.