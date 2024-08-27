Avustralya'da İşçiler Sendika Yönetimine El Koymayı Protesto Etti - Son Dakika
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Avustralya'da İşçiler Sendika Yönetimine El Koymayı Protesto Etti

Avustralya'da on binlerce işçi, hükümetin, İnşaat, Orman, Denizcilik, Maden ve Enerji Birliğine (CFMEU) bağlı inşaat sendikasının yönetimine el koymasını protesto etti. İşçiler, Melbourne, Brisbane ve Peth dahil birçok kentte sokaklara çıkarak hükümet aleyhinde sloganlar attı.

27.08.2024 16:51
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Avustralya'da on binlerce işçi, hükümetin, İnşaat, Orman, Denizcilik, Maden ve Enerji Birliğine (CFMEU) bağlı inşaat sendikasının yönetimine el koymasını protesto etti.

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, CFMEU üyesi on binlerce işçi, hükümetin, inşaat sendikasının yönetimine el koymasına karşı Melbourne, Brisbane ve Peth dahil çok sayıda kentte sokaklara indi.

CFMEU'nun yönetiminin zorla el değiştirdiğini iddia eden işçiler, yürüyüşte Avustralya Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Anthony Albanese ile hükümet aleyhinde sloganlar attı.

Göstericiler, protestolarda hükümet ve Başbakan'a yönelik "Sendikalarımızdan elinizi çekin" çağrısı yaptı.

Bu kapsamda, Sydney'de inşaat işçileri Yeni Güney Galler eyaleti parlamentosu önünde düzenledikleri gösteride, CFMEU yönetimine destekte bulundu.

CFMEU Batı Avustralya Eyalet Sekreteri Mick Buchan da Perth'teki gösteride yaptığı konuşmada, yönetim sürecinin ne getireceğini bekleyip görmek zorunda olduklarını ve birkaç hafta içinde daha fazla bilgi sahibi olacaklarını söyledi.

Buchan, "25 yıldır birlikte çalıştığım insanların şimdi işlerini kaybetmiş olması kesinlikle üzücü ve endişe verici." dedi.

"Bu ülkedeki sendikal hareket saldırı altında"

Queensland Elektrik İşçileri Sendikası Sekreter Yardımcısı Peter Ong, yaptığı açıklamada, "Bu ülkedeki sendikal hareket saldırı altında." ifadesini kullandı.

Avustralya İmalat İşçileri Sendikası Eyalet Sekreteri Steve McCartney de Perth'deki gösteride, işçilere bu şekilde saldırabilecek bir mevzuatın en son istedikleri şey olduğunu kaydetti.

Avustralya Denizcilik Sendikası WA Şube Sekreteri Will Tracey ise mevzuatın tüm Avustralyalılar için köklü adalet ilkelerine bir hakaret olduğunu iddia etti.

Tracey, "(Olay) CFMEU'nun temel haklarını iddialara dayanarak reddetmek çünkü bu aşamada hepsi bu kadar. Bu, herhangi bir hükümet için inanılmaz ama İşçi Partisi için şaka yapıyor olmalısınız." şeklinde konuştu.

İşçi Partisi hükümeti sendika yönetimine el koydu

Albanese liderliğindeki İşçi Partisi hükümeti, geçen hafta, "yolsuzluk ve organize suç bağlantıları" iddialarıyla gündeme gelen sendika CFMEU'nun "inşaat kolunun yönetimine" yönetici atama yetkisi veren bir yasa tasarısını kabul etmişti.

Bunun üzerine, kamu denetçisi ise CFMEU'ya bağlı söz konusu inşaat sendikasındaki 270 yöneticinin görevine son vererek bunların yerine yönetici atamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya'da İşçiler Sendika Yönetimine El Koymayı Protesto Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'da İşçiler Sendika Yönetimine El Koymayı Protesto Etti - Son Dakika
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