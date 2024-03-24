Avustralya'da İsrail gemisi protestosunda 19 gözaltı

Avustralya'nın Sydney kentinde İsrail menşeli bir geminin limana yük indirmesini protesto eden 19 Filistin yanlısı gösterici gözaltına alındı.
Brisbane Times'ın haberine göre, Avustralya'nın en büyük limanlarından Botany'de Filistin yanlısı protesto düzenlendi.
İsrail menşeli bir geminin limana yük indirmesini protesto eden eylemciler, Filistin bayraklarıyla Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.
Göstericiler, "Hükümetimiz soykırımı durduramazsa, biz harekete geçeceğiz." ifadesini kullandı.
Eylemciler, otoyoldan geçişi ve limana girişi engelledi.
Polisin dağılın çağrısına uymayan göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.
Polis, göstericilerden 19'unu gözaltına aldı.
Diğer göstericiler, yakındaki bir parkta sürdürdükleri eylemin ardından dağıldı.
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