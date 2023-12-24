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Avustralya'da şiddetli fırtına binlerce kişiyi enerjisiz bıraktı - Son Dakika
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Avustralya'da şiddetli fırtına binlerce kişiyi enerjisiz bıraktı

Avustralya'nın doğusunda bulunan Queensland eyaletinde şiddetli fırtına sebebiyle binlerce kişi enerjisiz kaldı. Fırtına, bazı bölgelerde şiddetli sağanak ve doluya yol açtı. 57 binden fazla bina ve binlerce kişi elektriksiz kaldı. Eyaletin güneyinde ise 151 bin yıldırım düştü.

Avustralya\'da şiddetli fırtına binlerce kişiyi enerjisiz bıraktı
24.12.2023 - 15:21,  Güncelleme: 15:23
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Avustralya'nın doğusunda bulunan Queensland eyaletinde şiddetli fırtına sebebiyle binlerce kişi enerjisiz kaldı.

Avustralya Yayın Kurumu ABC'nin haberine göre, Meteoroloji Bürosundan (BOM) yapılan açıklamada, Queensland'in yanı sıra Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzeyinde de etkili olan fırtınanın, bazı bölgelerde şiddetli sağanak ve doluya yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, 57 binden fazla binanın ve binlerce kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Queensland eyaletinde elektrik dağıtım hizmeti veren Energex, eyaletin güneyinde iki saat içinde yaklaşık 151 bin yıldırımın düştüğü bilgisini paylaştı.

BOM'da kıdemli meteoroloji uzmanı Felim Hanniffy, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Ipswich bölgesi civarında gece boyunca 10 santimetreyi aşan "dev dolu" yağışının görüldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Avustralya'da şiddetli fırtına binlerce kişiyi enerjisiz bıraktı - Son Dakika
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