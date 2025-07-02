Avustralya'da Soykırım İtirafı

Avustralya'da yürütülen soruşturma, Victoria eyaletindeki yerli halkların, kolonileşme sürecinde "koordineli bir plan" doğrultusunda "soykırıma uğradığını" ortaya koydu.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, 2021'de yerlilerin maruz kaldığı zulmü tespit etmek için kurulan "Yoorrook Adalet Komisyonu", Victoria eyaletinin kolonileştirildiği 1830'lara ait belgeleri inceledi.

200'den fazla tanık, 1300 beyanname ve 10 binden fazla belgeyi inceleyen komisyon, 4 yıllık araştırmanın sonucunda hazırlanan nihai raporu Victoria Parlamentosuna sundu.

Raporda, yerli halklara yönelik 1834'ten itibaren "toplu katliam" yapıldığı ve "insanlığa karşı suç işlendiği" ortaya kondu.

Yerli halkların cinsel şiddet, salgın hastalıklar, toplumdan dışlanma, kültürel asimilasyon ve benzeri birçok sürece maruz kaldığı vurgulanan raporda, Victoria yerlilerinin "neredeyse tamamen yok edildiği" ifade edildi.

Raporda, yerli halklara yönelik katliamın "koordineli bir planın sonucu" olduğu kaydedildi.

"Bu bir soykırımdır." denilen raporda, yerli halkların halen sistematik adaletsizlikle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Raporda, yerli halkların karşılaştığı sorunların önüne geçilmesi amacıyla 100 maddelik tavsiye listesine de yer verildi.

Yoorrook Adalet Komisyonu, Victoria hükümetini yaşanan "adaletsizlikler" karşısında harekete geçmeye ve reform yapmaya davet etti.