Avustralya'da Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi

29.03.2026 10:19
Avustralya'nın iki eyaletinde, artan yakıt fiyatları nedeniyle toplu taşıma bir ay süreyle ücretsiz olacak.

Avustralya'nın iki eyaletinde ABD-İsrail ile İran arasında süren savaşın artmasına yol açtığı yakıt maliyetleri ve tedarik riskleri sebebiyle toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu.

Orta Doğu'daki gerilimin küresel enerji piyasalarını etkilemesi, Avustralya'da yakıt fiyatlarının yükselmesine ve arz endişelerinin artmasına sebep oldu.

Avustralya'da yayın yapan SBS News'ün haberine göre, yüzlerce akaryakıt istasyonunda tedarik sıkıntısı yaşanırken tarım ve madencilik sektörlerinde de teslimat aksaklıkları görülüyor.

Victoria eyaletinde 1 Nisan'dan itibaren tren, tramvay ve otobüslerde bir ay boyunca ücret alınmayacak. Eyalet yönetimi, talep artışına karşı binlerce ek sefer planladı.

Eyalet Başbakanı Jacinta Allan, yaptığı açıklamada, uygulamanın hayat pahalılığı baskısını hafifletmeyi amaçladığını, vatandaşların yakıt harcamalarında tasarruf sağlayacağını ifade etti.

Tasmania'da da 30 Mart-30 Haziran döneminde otobüs ile feribotlar ücretsiz olacak.

Bazı eyaletler uygulamaya karşı çıktı

Bazı eyalet yönetimleri ise uygulamaya mesafeli yaklaşarak benzer adım atmayacaklarını açıkladı.

New South Wales (NSW) eyaletinin Ulaştırma Bakanı John Graham, krizin kısa vadeli olmadığını, ücretsiz toplu taşıma hizmetinin uygulanmayacağını bildirdi.

West Australia Başbakanı Roger Cook da mevcut ücretlerin zaten düşük seviyede olduğunu ifade etti.

South Australia yönetimi ise ücretsiz ulaşım yerine farklı hayat pahalılığı önlemlerine odaklandıklarını kaydetti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 27 Mart'ta, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla süren bölgesel gerilim sebebiyle yükselen petrol fiyatları konusunda hükümetinin "her türlü pratik önlemi aldığını" bildirmişti.

Kaynak: AA

