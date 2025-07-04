Avustralya'dan Orica'ya 283 Milyon Dolar Hidrojen Desteği

Avustralya maden, enerji, petrol ve gaz sektörlerinde faaliyet gösteren çok uluslu bir firmanın hidrojen projesine 283 milyon dolar fon desteği verecek.

ABC'nin haberine göre Avustralya hükümeti, Melbourne merkezli patlayıcı üreten Orica şirketinin yenilenebilir hidrojen projesine destek sunacak.

Yeni Güney Galler eyaletinin Kooragang Adası'ndaki projeye 283 milyon dolarlık fon desteği verilecek.

Fon desteği merkezi hükümete bağlı Avustralya Yenilenebilir Enerji Ajansı (ARENA) tarafından sağlanacak.

ARENA İcra Kurulu Başkanı Darren Miller, konuya ilişkin açıklamasında, projenin "karbonsuzlaştırma" hedefini vurguladı.

Miller, "Orica'nınki gibi projeler doğal gazdan elde edilen hidrojeni temiz, yenilenebilir alternatiflerle değiştirerek, temel endüstriyel süreçlerin karbondan arındırılmasına yardımcı oluyor." dedi.

Günde 12 ton yenilenebilir hidrojen

Şebekeye bağlı 50 megavatlık (MW) bir elektrolizör aracılığıyla geri dönüştürülmüş sudan, elektroliz yoluyla yenilenebilir hidrojen üretilecek.

2028'de faaliyete geçmesi öngörülen tesisin, günde 12 ton yenilenebilir hidrojen ve yıllık 4 bin 700 ton yeşil hidrojen üretmesi hedefleniyor.

Hidrojenin, tarım ve sağlık gibi sektörlerde düşük karbonlu amonyak ve amonyum nitrat üretiminde doğal gazın hammaddesinin yerini kademeli olarak alması planlanıyor.

Önce iç talep, sonra ihracat

Üretilen hidrojenin halihazırda ülke içindeki talep doğrultusunda kullanılması, gelecekte ise denizaşırı ihraç edilmesi planlanıyor.

Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, daha önceki açıklamasında "dünyada ihracat için yeterince büyük bir yeşil hidrojen endüstrisi" geliştirebilen birkaç ülkeden biri olduklarını bildirmişti.

Başlangıçta 2025'te inşası ve 2026'da faaliyete geçmesi planlanan proje, ortak Origin firmasının maliyet kaynaklı projeden çekilmesi sebebiyle ertelenmişti.

Çokuluslu Orica şirketi madencilik, taş ocağı, petrol ve gaz sektörlerine yönelik ticari patlayıcılar ve patlatma sistemleri sağlayan dünyanın en büyük tedarikçileri arasında gösteriliyor.