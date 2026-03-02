Avustralya'dan Orta Doğu'ya Seyahat Uyarısı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail, Lübnan, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için seyahat uyarılarını en üst seviyeye çıkardıklarını duyurdu.

Avustralya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, Wong, İran'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Wong, İran'a yönelik saldırılara katılmadıklarını ve gelecekte de katılmayı düşünmediklerini belirtti.

"Biz, Orta Doğu'daki sorunların merkezinde değiliz." ifadesini kullanan Wong, İran'a daha önce olduğu gibi yaptırımlar uygulayabileceklerini kaydetti."

Wong, İsrail, Lübnan, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve BAE için seyahat uyarılarını en yüksek seviye olan "seyahat etmeyin" seviyesine çıkardıklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanı, söz konusu ülkelerde bulunan Avustralya vatandaşlarına "ülkeden derhal ayrılın" çağrısı yaptı.

Wong, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarının ardından Tahran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn başta olmak üzere bölgedeki diğer ülkelere misillemelerini "pervasızca" diye niteleyerek kınadı.

Bakan Wong, bölgedeki ortaklarıyla "desteklerini iletmek amacıyla" iletişimde olduğunu kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.