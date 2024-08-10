Avustralya Dışişleri Bakanı İsrailli Bakanın açıklamalarını kınadı - Son Dakika
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Avustralya Dışişleri Bakanı İsrailli Bakanın açıklamalarını kınadı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze'deki açlık ve kıtlık çeken sivillerin ölmesini meşru gördüğü açıklamalarını kınadı.

10.08.2024 11:43
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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesinin meşru olabileceğini ima eden" açıklamalarını kınadı.

Wong, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, insanları kasıtlı aç bırakmanın savaş suçu olduğunu belirtti.

Böyle bir davranışın hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını kaydeden Wong, "Sivillerin korunması, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım akışının sağlanması için Gazze'de ateşkes sağlanması hiç bu kadar acil olmamıştı." ifadesini kullandı.

Smotrich'in "2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesinin meşru olabileceğini ima eden" açıklamalarını kınayan Wong, Avustralya'nın Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi.

"Gazze Şeridi'ne insani yardımlar engellenmeli"

Smotrich, "Israel Hayom" adlı yayın kuruluşu tarafından 5 Ağustos'ta düzenlenen konferansta Gazze Şeridi'nde 2 milyon sivilin açlıktan ölmesi pahasına bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engellemenin "haklı ve ahlaki" olduğuna inandığını ima etmişti.

İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemesi nedeniyle aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin "meşru" olduğunu ima eden Smotrich, "Mevcut küresel gerçeklikte bir savaşı yönetemeyiz. Rehinelerimiz geri dönene kadar, haklı ve ahlaki olsa bile, kimse 2 milyon sivili aç bırakmamıza izin vermez." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Smotrich, uluslararası toplumun bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engellemeye izin vermeyeceğini söyleyerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürebilmek için uluslararası meşruiyete ihtiyacının olduğunu dile getirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol altına alması gerektiğini savunan aşırı sağcı Bakan, Gazze'nin tamamında kontrolü sağlamanın hedeflenmesinin gerektiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya Dışişleri Bakanı İsrailli Bakanın açıklamalarını kınadı - Son Dakika

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