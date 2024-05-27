Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Gösterileri Devam Ediyor

KANBERRA, 27 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterileri kapsamında kamp kuran öğrenciler, üniversitenin çadırları kaldırmaları yönündeki talimatını reddetti.
Üniversite yönetimi Pazartesi günü resmi bir kararla protestoculardan, Kanberra'nın kuzey banliyölerindeki ana yerleşkede kurdukları çadırları toplayıp kampı boşaltmalarını istedi. Üniversite yönetimi, kampın olası bir acil durumda tahliye alanını kapattığını belirterek ciddi güvenlik endişelerinin bulunduğunu öne sürdü.
Avustralya'nın devlete ait yayın kuruluşu ABC'ye göre, üniversitenin talimatına karşı çıkma ve kamp alanında kalma yönünde oy kullanan protestocular, Pazartesi sabah saatlerinde kampın etrafında etten duvar ördü.
Üniversitenin Kambri bölgesinin ortasında kurulan kamp, İsrail saldırıları devam ederken üniversitenin İsrailli kuruluşlarla ilişkilerini protesto etmek amacıyla Nisan ayının sonlarında kurulmuştu.
Kamp sakinleri Pazartesi günü yaptıkları yazılı açıklamada barışçıl gösterilerine devam edeceklerini belirtti.
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