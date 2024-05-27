Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Kampı Kuruldu

KANBERRA, 27 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde Filistin'e destek amacıyla kurulan çadırlar, 27 Mayıs 2024.
Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterileri kapsamında kamp kuran öğrenciler, üniversitenin çadırları kaldırmaları yönündeki talimatını reddetti.
Üniversite yönetimi Pazartesi günü resmi bir kararla protestoculardan, Kanberra'nın kuzey banliyölerindeki ana yerleşkede kurdukları çadırları toplayıp kampı boşaltmalarını istedi. Üniversite yönetimi, kampın olası bir acil durumda tahliye alanını kapattığını belirterek ciddi güvenlik endişelerinin bulunduğunu öne sürdü.
Avustralya'nın devlete ait yayın kuruluşu ABC'ye göre, üniversitenin talimatına karşı çıkma ve kamp alanında kalma yönünde oy kullanan protestocular, Pazartesi sabah saatlerinde kampın etrafında etten duvar ördü. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)
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