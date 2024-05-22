Avustralya ve Yeni Zelanda, Yeni Kaledonya'dan vatandaşlarını tahliye ediyor - Son Dakika
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Avustralya ve Yeni Zelanda, Yeni Kaledonya'dan vatandaşlarını tahliye ediyor

Avustralya ve Yeni Zelanda, Yeni Kaledonya\'dan vatandaşlarını tahliye ediyor

Avustralya ve Yeni Zelanda, Yeni Kaledonya'da olağanüstü hal ilan edilmesi üzerine vatandaşlarının tahliyesine başladı. Avustralya Hava Kuvvetleri, C-130 tipi iki askeri uçakla 115 kişiyi tahliye etti. Yeni Zelanda ise 48 vatandaşını tahliye etti. Tahliyede öncelik yaşlılara, hamilelere ve savunmasız insanlara veriliyor. Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

22.05.2024 11:41
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Avustralya ve Yeni Zelanda, olağanüstü hal ilan edilen Yeni Kaledonya'dan vatandaşlarının tahliyesine başladı.

Avustralya Savunma Sanayisi Bakanı Pat Conroy, Nine Network televizyonuna yaptığı açıklamada, Avustralya Hava Kuvvetlerinin C-130 tipi iki askeri uçakla 115 kişiyi Yeni Kaledonya'dan tahliye ettiğini söyledi.

Tahliyede "yaşlılara, hamilelere ve en savunmasız insanlara" öncelik verildiğini aktaran Conroy, Yeni Kaledonya'dan ayrılmak için talepte bulunan 200'den fazla daha vatandaşlarının olduğunu ve bunların tahliyesi için "Fransa ile çalışmayı" sürdüreceklerini belirtti.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, "acil ihtiyaç sahibi" 48 vatandaşın C-130 tipi askeri uçakla tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Avustralya ve Yeni Zelanda, Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da protestolar nedeniyle mahsur kalan vatandaşları için tahliye uçakları göndereceklerini dün açıklamıştı.

Yeni Kaledonya'da olağanüstü hale giden süreç

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, Fransız hükümetinin bağımsızlık yanlısı yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanaklar, 300 bin olan Ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Fransız hükümeti, anayasa değişikliği tasarısıyla Ada'daki 25 binden fazla Fransız seçmenin seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmak istiyor.

Ada'da 2018, 2020 ve 2021'de olmak üzere 3 kez bağımsızlık için referandum yapılmış, bağımsızlık yanlıları yüzde 50'ye ulaşamamış ancak bu kritik eşiğe yaklaşan oranları yakalamıştı.

Yaşanan şiddet olaylarında 200'den fazla iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti. Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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