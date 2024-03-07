Avustralyalı avukatlar, Başbakan Albanese'i Filistin'deki soykırıma ortaklıkla suçladı

Avustralyalı avukatlar, "Filistin'deki soykırıma ortaklık" ile suçladıkları Başbakan Anthony Albanese'in yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurmalarının gerekçesini, Albanese'in "retorik açıklamalarla İsrail'e açık siyasi desteği" olarak ifade etti.
Sydney merkezli "Birchgrove Legal" adlı hukuk firması, 4 Mart'ta, İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin Albanese'in "soykırıma suç ortaklığı yapmasına" yönelik iddiaların yer aldığı ve "cezaların şahsiliği ilkesinin" ele alındığı 92 sayfalık dosyayı UCM Başsavcısı Kerim Han'a sundu.
Dosyada, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Dışişleri Bakanı Penny Wong ve muhalefet lideri Peter Dutton da "İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırımını engellememek ve soykırımda suç ortağı olmakla" suçlandı.
Başvuruda bulunan avukatlardan Rita Jabri Markwell, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UCM Savcısı Han'ın dosyada adı geçen kişileri soruşturmasını amaçladıklarını belirtti.
"Soykırım" suçuna ortaklığa dair makul dayanak sağlayan kanıtlar
Markwell, "Soykırım suçuna ortak olunduğuna dair iddialara makul bir dayanak sağlayan kanıtlar sunuyoruz." ifadesini kullandı.
UCM'ye gönderdikleri 92 sayfalık dosyada son 5 ayda topladıkları büyük miktarda kanıt bulunduğunu aktaran Markwell, buna rağmen hükümet şeffaf olmadığı için Avustralya'nın askeri yardımlarıyla Gazze'deki ölümlere ne derece katkıda bulunduğuna dair cevaplanmamış sorular olduğunu, Han'dan bunları araştırmasını istediklerini kaydetti.
Markwell, Avustralya ve ABD'nin istihbarat amacıyla birlikte işlettiği Pine Gap gözetleme üssünü örnek verdi.
Burada elde edilen verilerin kiminle paylaşıldığını, hangi amaçla kullanıldığını bilmediklerine işaret eden Markwell, "Eğer liderlerimiz ve İsrail liderleri arasında ortaklık varsa bu araştırılmalı ve kanunun tüm gücüyle kovuşturulmalıdır." dedi.
"İsrail'e retorik açıklamalarla destek"
Markwell, Albanese'in, İsrail'in eylemlerini "kendini savunma hakkı" olarak nitelendirdiği "retorik açıklamalarla bu ülkeye siyasi destek sağladığını" söyledi.
İsrail askeri ve siyasi makamlarının sözlü soykırım niyeti beyanlarına karşın Avustralyalı hükümet yetkililerinin cevaplarını derlediklerini ifade eden Markwell, "Açıkça siyasi ve retorik bir destek görüyorduk. Aslında, Başbakanımız bizzat siyasi destek vermeyi amaçladığını söyledi." diye konuştu.
Avukat Markwell, Avustralya'nın, Gazze'yi bombalayan İsrail'e ait F-35 savaş uçaklarının bazı parçalarını ürettiğine, ayrıca İsrail'deki ana silah şirketlerinden biri olan Elbit Sistemleri ile yapılan 917 milyon dolarlık anlaşmaya işaret etti.
"Hükümetimiz İsrail'e silah sağlamadığını belirtiyor ancak bakanlıklarımızdan İsrail'e savunma ihracatının onaylandığına dair kanıtlar bulunuyor." ifadesini kullanan Markwell, ayrıca Başbakan ve kabine üyelerinin, Avustralyalıları İsrail'e giderek orduya katılmaktan caydırma girişiminde bulunmadığını anımsattı.
Markwell, tahminen 3 bin Avustralyalının ya İsrail ordusunda olduğunu ya da orada hizmet etmek üzere çağrıldığını ifade etti.
Avukatlar, Savcı Han'dan cevap bekliyor
UCM Savcısı Kerim Han'ın ofisinde atılacak adımlar konusunda bilgi almayı umduklarını belirten Markwell, diğer kurumlardaki avukatların da konuyla ilgilendiklerini aktardı.
Markwell, başvurularının sonucunu savcının kararlılığının belirleyeceğinin altını çizerek, "Savcının ne yapması gerektiği hakkında fikir yürütemem. Ancak, genellikle soruşturmanın nasıl yürütüleceğine karar verilir, yeni bir soruşturmanın mı mevcut soruşturmanın mı bir parçası olacağı belirlenir." ifadelerini kullandı.
Avustralya Başbakanı Albanese, söz konusu suç duyurusunun asılsız olduğunu savunarak Gazze'de "ateşkes çağrılarına katıldığını" ve "tutarlı şekilde bu tutumu sürdürdüklerini" belirtmişti.
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