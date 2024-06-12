Avustralyalı milyarderden Gazze'ye insani yardım teklifi

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Avustralyalı maden işletmecisi milyarder Andrew Forrest, Gazze- İsrail sınırına Filistinlilere günde 10 bin ton insani yardımı ulaştırabilecek "güvenli kapı sistemi" inşa edilmesi teklifinde bulundu.

Avustralya merkezli haber ajansı 9News'ün haberine göre, daha önce Gazze'ye milyon dolarlar değerinde yardım yapan iş insanı Forrest, açlıkla mücadele eden Filistinlilere destek vermek için yeni bir öneri sundu.

Ürdün'de düzenlenen "Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı"nda gündeme getirilmesi düşünülen öneriye ilişkin Forrest, "Ürdün, Gazze'ye giden en etkili rotayı açarak önemli bir yük üstleniyor. Benim amacım da onların bu yükünü hafifletmek." dedi.

Projenin son 2 aydır Filistin ve İsrailli yetkililerle istişare edilerek şekillendiğini aktaran Forrest, "Gazze'ye geçiş noktalarında yer alacak kapılar üçüncü bir kişi tarafından uzaktan izlenecek. Proje İsrail'e maddi bir yükümlülük getirmiyor. Kırmızı çizgilere de saygı duyuyor." diye konuştu.

Forrest, Gazze tarafında ise Filistin toplumu, kuruluş ve ajanslarla çalışacaklarını kaydetti.

Bu arada, İsrail'in onay vermesi durumunda güvenli kapı sisteminin Gazze-İsrail sınırı boyunca 3 noktada 3 hafta gibi bir sürede inşa edilebileceği bildirildi.

Güvenli kapı sistemi nedir?

Forrest ailesi tarafından kurulan Minderoo Vakfının internet sitesinde yer verilen proje görselinde, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen "güvenli kapılardan" geçecek tırların hem İsrail hem de Filistin tarafında 3 boyutlu taramalar yapılacak.

Konumları açıklanmayan kapıların uzaktan izlenmesi hedeflenirken bekleme alanındaki bir yardım tırının gerekli belge kontrollerinin yapılmasının ardından bölgeye erişimi amaçlanıyor.

"Güvenli kapı sistemi" projesi kapsamında 3 kapıdan 130 tırın geçebileceği ve 10 bin tonluk insani yardımın Gazze'ye ulaşabileceği aktarılıyor.