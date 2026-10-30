Avusturya\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan ve Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu, diplomatik misyon temsilcileri ve Türk toplumundan davetliler katıldı.

Program, İstiklal Marşı ve Avusturya'nın milli marşının okunmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesaj gösterildi.

Büyükelçi Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü gurur ve kıvançla kutladıklarını belirterek, Türkiye'nin köklü devlet geleneğine ve bağımsızlığa bağlılığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen aktif diplomasiyle Türkiye'nin uluslararası alanda vazgeçilmez bir aktör haline geldiğini söyleyen Dönmez, bölgesel ve küresel barış ile istikrarın sağlanması için yoğun çaba gösterildiğini vurguladı.

Dönmez, son yıllarda Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin önemli bir ivme kazandığını belirterek, 2026'yı "Türkiye-Avusturya yılı" olarak nitelendirdi.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker'in ağustosta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Dönmez, yıl boyunca dışişleri bakanları dahil bakanlar düzeyinde çok sayıda temas ve ziyaret yapıldığını söyledi.

İlişkilerin gelişmesinde Avusturya'daki Türk toplumunun önemli rol oynadığını vurgulayan Dönmez, "Avusturya sizlerle çok daha güzel bir ülke." dedi.

Dönmez, Avusturya'daki Türklerin artık misafir işçi olmadığını, Avusturya toplumunun bir parçası haline geldiklerini belirterek Türk toplumunun ülkeye katkılarına işaret etti.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazileri şükranla anan Dönmez, davetlilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Konuşmanın ardından opera sanatçısı Berna Bilgin Başaran, piyanist Gözde Gülce Güngör eşliğinde dinleti sundu.

Programda katılımcılara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.