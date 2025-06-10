Avusturya'nın Graz kentinde bir okula saldırı gerçekleşti. İlk bilgilere göre, saldırıda en 8 kişi hayatını kaybetti. Aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu bazı kişilerin ise yaralandığı öğrenildi.
Avusturya basını, saldırganın da bir öğrenci olduğunu duyururken saldırının ardından intihar ettiğini yazdı. Polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › Güncel › Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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