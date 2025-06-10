Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 8 kişi hayatını kaybetti

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Avusturya\'da ortaokula silahlı saldırı! En az 8 kişi hayatını kaybetti
10.06.2025 12:23
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Avusturya\'da ortaokula silahlı saldırı! En az 8 kişi hayatını kaybetti
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Avusturya'nın güneyindeki Graz kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Avusturya'nın Graz kentinde bir okula saldırı gerçekleşti. İlk bilgilere göre, saldırıda en 8 kişi hayatını kaybetti. Aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu bazı kişilerin ise yaralandığı öğrenildi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Avusturya basını, saldırganın da bir öğrenci olduğunu duyururken saldırının ardından intihar ettiğini yazdı. Polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Güncel Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Jj Hh:
    Kafirler birbirlerini yiyor. 0 7 Yanıtla
  • Mh459267:
    HABERCİLER ARTIK ORTOKUL DİYE BİR TABİR KALMADI 1 0 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    yazık bu insan oğlu nereye gidiyor böyle … İnsan olmak dine dile ırka mezhebe bakmaz … insan olmak tüm yaradılanlar için geçerli … İNSAN OLMAK İNSANCA YAŞAMAK hepsi bu 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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