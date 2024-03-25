Avusturya\'da Türk toplumu tarafından düzenlenen Ramazan Festivali yoğun ilgi gördü

Avusturya'nın Vorarlberg eyaleti Hohenems kasabasında Türk toplumu tarafından Ramazan Festivali düzenlendi.
Hohenems'deki fuar alanında Türk toplumu tarafından düzenlenen Ramazan Festivali'ne her yaştan ziyaretçi yoğun ilgi gösterdi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılışı yapılan festivale, Türkiye'den yazarlar, sanatçılar ve çocuklar için animasyon ve tiyatro ekipleri de katıldı.
Festivalde, seramik, çini, hat ve ebru sanatı gibi Türk kültürünü yansıtan çeşitli el sanatları ile geleneksel Türk yemeklerini ve Türk kültürünü tanıtan stantlar açıldı.
Avrupa'nın çeşitli kentlerinden Türklerin katıldığı festivalde kitap fuarı, yazarların imza etkinlikleri, ilahi ve müzik dinletileri ile çeşitli söyleşilere yer verildi. 50'den fazla standın açıldığı etkinlik kapsamında ilk gün semazen gösterisi de yapıldı.
Ramazan Festivali'ne Türkiye'den katılan ve konuklarla söyleşi gerçekleştiren yazar Sinan Yağmur, AA muhabirine, Avrupa'daki Türk toplumuyla ramazan ayında buluşmaktan mutluluk duyduğunu anlattı.
Türkiye'den bir yazar olarak kitap kokusunun ve yaşayan Türkçenin Avusturya'da da yansımasından dolayı onur duyduğunu ifade eden Yağmur, "Türkiye'den bütün dünyaya Yunus Emre'nin sesiyle Mevlana'nın ümit sesiyle dokunmak ve gönül birliği sağlamak ve bu gönül birliği içerisinde kültürün sanatın kardeşliğini bir arada yaşamak için buradayız." diye konuştu.
Konuklara ney dinletisi sunan yazar ve neyzen Hakan Mengüç, Avrupa'da ramazanın coşkusunu hissetmenin kendisi için farklı bir duygu olduğunu söyledi. Mengüç, "Burada çok güzel ve sıcak bir ortamla karşılaştık. Yol arkadaşlarımızla buluştuğumuz için çok mutlu oldum ve harika bir ramazan festivali oldu." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe Fransa'dan katıldığını belirten Yakup Özbek, şunları kaydetti:
"Burada bir kültür programında kendi vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz için mutluyuz. Bir taraftan da içimiz hüzünlü çünkü biz burada kültürümüzü yaşatmaya çalışırken Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz zulüm görüyor ve büyük bir sıkıntı içindeler. Bir yandan da böyle bir kültür fuarında buluştuğumuz için çok mutluyuz çünkü kültürümüzü hep birlikte yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz."
Avusturya'da 24 saat Türkçe yayın yapan tek radyo istasyonu Merhaba FM çalışanlarından biri olduğunu anlatan Leyla Cesur, "Türk vatandaşlarımızla aslında hem ramazanın bu güzel şenliğini yayınlarımızla bağlıyoruz. Burada yayın yapmaktan çok mutluyuz." dedi.
7 Nisan'a kadar devam edecek festival boyunca ziyaretçiler Türk kültürünü farklı renkleriyle görme imkanı bulacak. Ayrıca, Saliha Erdim, Hayati İnanç ve Sıtkı Aslanhan gibi yazarlar festival kapsamında düzenlenecek imza günlerinde okuyucularıyla buluşacak, söyleşiler yapacak.
Bilal Sonses ve Mustafa Ceceli gibi şarkıcıların da sahne alacağı festival kapsamında tasavvuf musikisi dinletileri de sunulacak.
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