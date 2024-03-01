Avusturya, İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı ve soruşturma talep etti

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in dün Gazze'de insani yardım bekleyen 112 Filistinlinin ölümüne neden olan saldırıları nedeniyle ortaya çıkan görüntülerin "dehşet verici" olduğunu vurgulayarak, saldırının hızlı ve tarafsız şekilde soruşturulmasını talep etti.???????
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'de yardım almak için beklerken İsrail'in saldırıları nedeniyle ölen sivillere ilişkin görüntülerin "dehşet verici" olduğu kaydedildi.
Açıklamada, "İsrail'in hızlı ve tarafsız bir soruşturma başlatmasını istiyoruz. Sivillerin hayatı, uluslararası hukuka uygun olarak her yerde ve her zaman korunmalıdır." denildi.
İsrail'e verdiği koşulsuz destekle bilinen Avusturya Dışişleri Bakanlığı açıklamada ayrıca, Gazze'ye yardımların ulaşması ve esirlerin serbest bırakılabilmesi için acil "insani ara" verilmesi çağrısında bulunuldu.
İsrail'in dün, Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıda en az 112 kişi hayatını kaybetmişti.
Avusturya, 7 Ekim sonrasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze'de acil ateşkes sağlanması yönünde yapılan 2 oylamada komşusu Çekya ile "hayır oyu" kullanmıştı.???????
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