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Ax-3 Misyonu Geri Dönüşü Hava Koşulları Nedeniyle Ertelendi - Son Dakika
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Ax-3 Misyonu Geri Dönüşü Hava Koşulları Nedeniyle Ertelendi

Ax-3 Misyonu Geri Dönüşü Hava Koşulları Nedeniyle Ertelendi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun dünyaya geri dönüşünün olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Bakan Kacır, mürettebatın güvenli bir şekilde dünyaya dönmesi için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığını belirtti. Yeni tahmini dönüş tarihi ise 6 Şubat 2024 olarak açıklandı.

03.02.2024 09:41
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun dünyaya geri dönüşünün olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli bir şekilde dünyaya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi. Bir sonraki ayrılma (tahmini) 5 Şubat 2024 saat 17.00. Dünyaya dönüş (tahmini) 6 Şubat 2024 saat 17.50" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ax-3 Misyonu Geri Dönüşü Hava Koşulları Nedeniyle Ertelendi - Son Dakika
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