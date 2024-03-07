Ayakkabı Tamiri Yeniden Önem Kazanıyor - Son Dakika
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Ayakkabı Tamiri Yeniden Önem Kazanıyor

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesinde ayakkabı tamircisi Harun Örücü'yü ziyaret etti. Örücü, son yıllarda spor ayakkabısı başta olmak üzere artan ayakkabı fiyatları nedeniyle tamir taleplerinin arttığını belirtti. Gürer ise ayakkabı tamiri işinin yeniden önem kazandığını ve Z kuşağının eskiyen ayakkabılarını tamir ettirmeyi tercih ettiğini ifade etti.

07.03.2024 13:34
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Niğde'nin Bor ilçesinde ziyaret ettiği ayakkabı tamircisi Harun Örücü, "40 yıldır bu işi yaparım son yıllarda spor ayakkabısı başta olmak üzere bu kadar tamire ayakkabı gelmezdi. Günde ortalama 80-100 çift ayakkabı geliyor. Bazen 14-15 saat çalışmak zorunda kalıyoruz" dedi. Gürer de " Z kuşağı deri ayakkabı yerine daha çok marka spor ayakkabı giyiyordu. Ayakkabı tamiri yerine eskiyen ayakkabı yeniliyordu. Artan ayakkabı fiyatları Z kuşağına ayakkabısını tamir ettirmeyi öğretti. Enflasyon ile aileler giderleri kısınca ayakkabı tamiri de yeniden önemsendi" diye konuştu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesinde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi, sohbet etti. Gürer'in ziyaret ettiği ayakkabı tamircisi Harun Örücü, artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşların yenisini almak yerine ayakkabılarını tamir ettirmeye çalıştıklarını söyledi. Harun Örücü, "Vatandaş gelir gider dengesi bozulunca öncelikle giyim kuşamdan kıstı. Yeni ayakkabı almaktansa tamire bize geliyor. Son aylarda işlerimiz arttı. Ortalama günde 14-15 saat çalışmak zorunda kalıyoruz. İşçiliğimiz fazlada olsa makul fiyat ile vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi .

Gürer, Harun Örücü'ye günde ortalama kaç ayakkabı tamiri yaptığını sordu. Örücü de "80, 100,

150 çifte kadar çıkıyor. 4-5 yıl önce işler bugüne göre düşüktü" yanıtını verdi.

TAMİR İÇİN GELEN AYAKKABILAR ÇOĞUNLUKTA SPOR AYAKKABI

Gürer, ayakkabı tamir işlemlerinde en çok hangi işlemlerin yaptırıldığını da sordu. Örücü, genelde spor ayakkabıların, gençlerin giydiği ayakkabıların getirildiğini ve taban ve bezlerinin değiştirildiğini  söyledi. Gürer de "Z kuşağı deri ayakkabı yerine daha çok marka spor ayakkabı giyiyordu. Ayakkabı tamiri yerine eskiyen ayakkabı yeniliyordu. Artan ayakkabı fiyatlar Z kuşağına ayakkabısını tamir ettirmeyi öğretti. Enflasyon ile aileler giderleri kısınca ayakkabı tamiri de yeniden önemsendi. Gıda dışında giderler kısıldı. Ayakkabı tamir işi özellikle ilçelerde gelişiyor. Eski ustalara rağbet artıyor. Unutulan sınırlı iş yapan Terziler,ayakkabı tamircileri gibi meslekler yeniden aranır oldu.Ustalarda mesleği yapacak çırak bulamamaktan şikayetçi, 12 saate kadar işler açılınca çalışmak zorunda kaldıklarını belirtiyorlar. Çünkü vatandaşın yeni ayakkabı alacak gücü yok" dedi.

40 yıldır ayakkabı tamir işiyle uğraştığını söyleyen Örücü, çırak bulmakta zorlandığını da ifade etti.

AYAKKABI PENÇESİ 80 İLA 150 LİRA ARASI DEĞİŞİYOR

Ömer Fethi Gürer'in, "40 yıldır ayakkabı işiyle uğraşıyorsun. Ama bu dönem sizin işler diğer dönemlere göre daha yoğunlaştı. Bir ayakkabı pençesini ne kadara yapıyorsun" sorusu üzerine Örücü, "80 lira, 100 lira malzemesine göre 150 liraya yapıyoruz." dedi.

Gürer, Örücü ile görüşmesinin ardından şu değerlendirmeyi yaptı:

"Vatandaş gıdaya erişimde sorun yaşıyor. Geliri düşük emekli et kuyruğunda bir kilo et için sabahın köründe sıraya giriyor. Giysi ve ayakkabı alacak geliri artık yok. O nedenle ayakkabı tamiri en azından yeni ayakkabı alma sürecini uzatıyor. Vatandaş eskiyen ayakkabısını onararak kullanıp olabildiğince tasarrufu ayakkabı ve giysi üzerinden yapmaya çalışıyor. Terziler ve de ayakkabı tamircileri gibi giderek kenarda kalan meslekler ciddi biçimde geri dönüş yaptı ve Anadolu'da çok ilçede ayakkabıcılık ve terzilik yeniden ilgi alanı noktasına erdi. Şimdilik ayakkabı tamiri ve pençe yapımı var. Yakında bu enflasyon ile giysiler birden çok yama dönemi başlayacak.Z kuşağı spor ayakkabısı tamir ettirmeyi öğrendi enflasyon böyle devam ederse giysileri yama süreci de hızlanacak görülüyor " diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Niğde, Bor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayakkabı Tamiri Yeniden Önem Kazanıyor - Son Dakika

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