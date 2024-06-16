Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ilk başimamı Rıfat Boynukalın'ın cenazesi İstanbul'da defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ilk başimamı Rıfat Boynukalın'ın cenazesi İstanbul'da defnedildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ilk başimamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Prof. Dr. İbrahim Ertuğrul Boynukalın ve Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler'in babaları, eski Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın'ın dedesi Rıfat Boynukalın'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi. Makine mühendisi Rıfat Boynukalın için Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende Boynukalın ailesinin üyeleri taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İstanbul Müftüsü Arpaguş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Rıfat Boynukalın için helallik istendi, dualar edildi. Boynukalın, Topkapı Yeni Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

16.06.2024 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ilk başimamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Prof. Dr. İbrahim Ertuğrul Boynukalın ve Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler'in babaları, eski Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın'ın dedesi Rıfat Boynukalın'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Makine mühendisi Rıfat Boynukalın için Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende Boynukalın ailesinin üyeleri taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Müftüsü Arpaguş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Rıfat Boynukalın için helallik istendi, dualar edildi.

Boynukalın, Topkapı Yeni Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

Abdurrahim Boynukalın, Osman Nuri Kabaktepe, Mehmet Boynukalın, İbrahim Ertuğrul, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, AK Parti, İstanbul, Gençlik, Hatice, Spor, Cami, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ilk başimamı Rıfat Boynukalın'ın cenazesi İstanbul'da defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:14 Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar! Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor
19:04 AK Parti’den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali AK Parti'den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali
18:12 Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı
17:21 Dolar için ABD’li bankadan korkutan rapor Dolar için ABD'li bankadan korkutan rapor
17:08 Rodos Adası’na Türk vatandaşları yoğunluk nedeniyle alınmadı Rodos Adası'na Türk vatandaşları yoğunluk nedeniyle alınmadı
19:09 Wout Weghorst: Galibiyet golünü atacağımı biliyordum Wout Weghorst: Galibiyet golünü atacağımı biliyordum
18:46 Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi
17:39 Hacer’i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü Vahşi cinayetin arkasından “kıskançlık“ çıktı Hacer'i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Vahşi cinayetin arkasından "kıskançlık" çıktı
17:29 EURO 2024’te silah sesleri Baltalı saldırgan, taraftarlara korku dolu anlar yaşattı EURO 2024'te silah sesleri! Baltalı saldırgan, taraftarlara korku dolu anlar yaşattı
16:47 Türkiye-Gürcistan maçında Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak Türkiye-Gürcistan maçında Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak
16:38 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye bayram telefonu Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye bayram telefonu
16:31 Ayvalık’ta sahillere erişimi engelleyen kaçak yapılar yıkılıyor Ayvalık'ta sahillere erişimi engelleyen kaçak yapılar yıkılıyor
16:24 Milli futbolcu Serdar Saatçı, Türkiye’nin EURO 2024 kampından ayrıldı Milli futbolcu Serdar Saatçı, Türkiye'nin EURO 2024 kampından ayrıldı
16:23 Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 20:38:34. #1.11#
SON DAKİKA: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ilk başimamı Rıfat Boynukalın'ın cenazesi İstanbul'da defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement