Ayasuluk Kazısı ve İnsanın Biyokültürel Yolculuğu Konulu Söyleşi Yapıldı

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(İZMİR) - Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen Ayasuluk Söyleşileri'nin ilk konuğu, "Ayasuluk Kazısı ve İnsanın Biyokültürel Yolculuğu" başlıklı söyleşisiyle Adli Antropolog Dr. Mehmet Görgülü oldu. Söyleşide katılımcılara Ayasuluk kazılarının yanı sıra adli arkeoloji, adli bilimler, arkeoloji ve insanın zaman içerisindeki evrimsel değişimi anlatıldı.

Selçuk Efes Kent Belleği'nde "Ayasuluk Kazısı ve İnsanın Biyokültürel Yolculuğu" söyleşisi yapıldı. Ayasuluk kazılarına son yıllarda ekibi ile katılan Adli Antropolog Dr. Mehmet Görgülü, "Ayasuluk kazıları multidisipliner bir çalışma alanı olup Efes ile beraber arkeolojik ve tarihsel açıdan Ege Bölgesi'nde yer alan en önemli noktalardan biridir" dedi.

Tıp, arkeoloji, sosyoloji, adli bilimler ve antropoloji alanlarında çalıştığını belirten Dr. Mehmet Görgülü, şöyle devam etti:

"Adli bilimler birçok bilimin bir araya geldiği bir çalışma alanı. Fizik, kimya, biyoloji, tıp, genetik, antropoloji ve daha birçok başlığın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Adli Bilimler suçların aydınlatılması açısından oldukça büyük bir önem taşıyor. Benim Adli Bilimlerde doktora tezim Yenikapı kazılarında oradan çıkan Bizans iskeletlerini yaş, boy, cinsiyet, hastalık açısından kimliklendirme çalışmasına katıldım. Doktora tezim ile kendimi kazılarda buldum. Şu an Ayasuluk kazılarında çalışıyorum."

Söyleşiye katılan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise belediye olarak Ayasuluk kazılarının yanı sıra bu alandaki bilimsel çalışmalara meclis kararıyla destek vereceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen ay meclisimizden geçen kararla belediye olarak sadece Ayasuluk Kazıları'na değil bu alanda yapılan bilimsel çalışmalara da katkı koyacağız. Alanda yapılan kazılarda bir cihaza ihtiyaç vardı. Biz de kazı evi ile ortaklaşarak o cihazı alacağız. Hem Efes Selçuk için hem de diğer kazılar için kullanılabilecek. Biz artık Efes Selçuk Belediyesi'nin de bilime katkı koyduğu bir noktaya geliyoruz. Bu çalışmaların sadece maddi imkansızlıklar yüzünden geri kalması ya da durağan hale gelmesinden ziyade daha büyük adımlar atılmasına destek oluruz. Çünkü görünen o ki, Türkiye Cumhuriyeti'nde yetişmiş olan bilim insanlarına destek olmak müthiş harikalar yaratacaktır."

Söyleşiye konuk olan Arkeolog Mustafa Büyükkolancı ise "Yaklaşık 50 yıldan beri emek veren bir arkeolog olarak hem Efes'e hem de Ayasuluk'a emek veren herkesi saygıyla anıyorum" diye konuştu.