Ayasuluk Kazısı ve İnsanın Biyokültürel Yolculuğu Konulu Söyleşi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayasuluk Kazısı ve İnsanın Biyokültürel Yolculuğu Konulu Söyleşi Yapıldı

Ayasuluk Kazısı ve İnsanın Biyokültürel Yolculuğu Konulu Söyleşi Yapıldı

Selçuk Efes Kent Belleği'nde Adli Antropolog Dr. Mehmet Görgülü tarafından gerçekleştirilen 'Ayasuluk Kazısı ve İnsanın Biyokültürel Yolculuğu' başlıklı söyleşide, Ayasuluk kazıları ve adli bilimler konuları ele alındı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bilimsel çalışmalara destek vereceklerini duyurdu.

19.09.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen Ayasuluk Söyleşileri'nin ilk konuğu, "Ayasuluk Kazısı ve İnsanın Biyokültürel Yolculuğu" başlıklı söyleşisiyle Adli Antropolog Dr. Mehmet Görgülü oldu. Söyleşide katılımcılara Ayasuluk kazılarının yanı sıra adli arkeoloji, adli bilimler, arkeoloji ve insanın zaman içerisindeki evrimsel değişimi anlatıldı.

Selçuk Efes Kent Belleği'nde "Ayasuluk Kazısı ve İnsanın Biyokültürel Yolculuğu" söyleşisi yapıldı. Ayasuluk kazılarına son yıllarda ekibi ile katılan Adli Antropolog Dr. Mehmet Görgülü, "Ayasuluk kazıları multidisipliner bir çalışma alanı olup Efes ile beraber arkeolojik ve tarihsel açıdan Ege Bölgesi'nde yer alan en önemli noktalardan biridir" dedi.

Tıp, arkeoloji, sosyoloji, adli bilimler ve antropoloji alanlarında çalıştığını belirten Dr. Mehmet Görgülü, şöyle devam etti:

"Adli bilimler birçok bilimin bir araya geldiği bir çalışma alanı. Fizik, kimya, biyoloji, tıp, genetik, antropoloji ve daha birçok başlığın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Adli Bilimler suçların aydınlatılması açısından oldukça büyük bir önem taşıyor. Benim Adli Bilimlerde doktora tezim Yenikapı kazılarında oradan çıkan Bizans iskeletlerini yaş, boy, cinsiyet, hastalık açısından kimliklendirme çalışmasına katıldım. Doktora tezim ile kendimi kazılarda buldum. Şu an Ayasuluk kazılarında çalışıyorum."

Söyleşiye katılan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise belediye olarak Ayasuluk kazılarının yanı sıra bu alandaki bilimsel çalışmalara meclis kararıyla destek vereceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen ay meclisimizden geçen kararla belediye olarak sadece Ayasuluk Kazıları'na değil bu alanda yapılan bilimsel çalışmalara da katkı koyacağız.  Alanda yapılan kazılarda bir cihaza ihtiyaç vardı. Biz de kazı evi ile ortaklaşarak o cihazı alacağız. Hem Efes Selçuk için hem de diğer kazılar için kullanılabilecek. Biz artık Efes Selçuk Belediyesi'nin de bilime katkı koyduğu bir noktaya geliyoruz. Bu çalışmaların sadece maddi imkansızlıklar yüzünden geri kalması ya da durağan hale gelmesinden ziyade daha büyük adımlar atılmasına destek oluruz. Çünkü görünen o ki, Türkiye Cumhuriyeti'nde yetişmiş olan bilim insanlarına destek olmak müthiş harikalar yaratacaktır."

Söyleşiye konuk olan Arkeolog Mustafa Büyükkolancı ise "Yaklaşık 50 yıldan beri emek veren bir arkeolog olarak hem Efes'e hem de Ayasuluk'a emek veren herkesi saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Filiz Ceritoğlu Sengel, Yerel Haberler, Mehmet Görgülü, Kültür Sanat, Kültür, Selçuk, Eğitim, Güncel, Sanat, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayasuluk Kazısı ve İnsanın Biyokültürel Yolculuğu Konulu Söyleşi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:45 İran’ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye’ye mi gelecek MSB’den açıklama var İran'ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye'ye mi gelecek? MSB'den açıklama var
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 15:21:49. #1.12#
SON DAKİKA: Ayasuluk Kazısı ve İnsanın Biyokültürel Yolculuğu Konulu Söyleşi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement