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AYBÜ Tıp Fakültesi Öğrencileri Depremzedelere Yardım İçin Konser Düzenledi - Son Dakika
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AYBÜ Tıp Fakültesi Öğrencileri Depremzedelere Yardım İçin Konser Düzenledi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu müzik topluluğu 'Koro Diaphragma'; geliri 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere bağışlanmak üzere konser düzenledi. Konserde yerli ve yabancı parçalar seslendirildi. Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, deprem bölgesindeki zorlu hayat mücadelesine dikkat çekerek, gençleri tebrik etti. Koro Diaphragma'nın şefi Elif Sena Yılmaz, depremzedelere yardım amacıyla geliri bağışladıklarını belirtti. Müzik topluluğunun üyelerinden Yaprak Ekşi ise Hatay depreminin etkisini hala hissettiğini ve onlara yardım etmek istediğini ifade etti.

AYBÜ Tıp Fakültesi Öğrencileri Depremzedelere Yardım İçin Konser Düzenledi
08.01.2024 - 21:40,
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ANKARA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu müzik topluluğu 'Koro Diaphragma'; geliri 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere bağışlanmak üzere konser düzenledi.

Koro Diaphragma, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Türk Kızılay'ın iş birliğinde, üniversitenin Etlik Milli İrade Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen konsere, Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu'nun yanı sıra üniversite öğrencileri, akademik personel ve dinleyiciler katıldı. Konserde, müzik topluluğu tarafından yerli ve yabancı parçalar seslendirildi.

Konserde konuşan Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin ülke tarihinin en büyük acısı olduğunu söyledi. Yılmaz, birçok insanın deprem nedeniyle ailesini, arkadaşını ve işini kaybettiğini belirterek, "Orada çok güzel şeyler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Ama oradaki zorlu hayat mücadelesi de devam ediyor. Ben, 2 hafta önce Hatay'daydım, deprem bölgesinde birkaç ili de ziyaret ettik. Oradaki durum şu; evet herkesin bir konteyneri var. İçinde, kliması, televizyonu, yiyeceği yemek ve kıyafeti var. Bizler bunu desteklemeye de devam ediyoruz. Ama onların bir güler yüze, uzanan bir ele ihtiyaçları devam ediyor. Çünkü insanın, bir acı yaşadığı zaman kısa dönemde verdiği dirençle uzun dönemki sabrı çok eşit olmuyor. Bizim önümüzde, birbirimizin elini bırakmamamız, desteğimizi aksatmamız gereken 2-3 senemiz var. Bu vesileyle gençlerimizi tebrik etmek istiyorum. Ben, bugünü çok kıymetli bir gün olarak ajandama kaydediyorum" dedi.

'ORANIN KALBİNE İNEMEMEK BİZİ ÇOK ÜZMÜŞTÜ'

Koro Diaphragma'nın şefi Elif Sena Yılmaz (21) ise depremlerden sonra öğrenci oldukları için deprem bölgesinde çalışma yapamadıklarını kaydederek, "Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık ama oranın kalbine inememek bizi çok üzmüştü. Böyle süreçlerden geçince de elde ettiğimiz geliri tamamen depremzedelere bağışlamak istedik. Ben, aynı zamanda Kızılay gönüllüsüyüm. Buna ek olarak Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da üniversitede hocamız. Kendisiyle sürekli irtibat halindeydik ve konserlerimizi yaparken zaten bizi hep gelip izliyordu. Konserin gelirlerini bağışlayacaktık ama nereye bağışlayacağımızı düşündük. Depremde birincil sorumlulukta olan kuruluşlardan biri Kızılay olduğu için Kızılay ile iş birliği yapmanın daha sağlıklı olacağını düşündük" diye konuştu.

'ANKARA'YA GELİP HATAY'I UNUTMUŞ DEĞİLİM'

Müzik topluluğunun üyelerinden Yaprak Ekşi (19) ise kendisinin de Hatay'da depreme yakalandığını söyleyerek, "Ben Ankara'ya gelip Hatay'ı unutmuş değilim, aklım hep orada. Hala insanlar zor durumda. Onlar adına hep bir şeyler yapmak istemişimdir. Bu konser de küçük bir yardım oldu aslında. Onlara bir nebze dokunabilmek beni çok onore ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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