Ayder Yaylası\'nda Jeotermal Kaynak Keşfedildi

Mehmet Can PEÇE/RİZE,( DHA)-RİZE'de ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, belediye ekiplerince yapılan sondaj çalışmalarında zeminden 253 metre derinlikte jeotermal kaynağa ulaşıldı. Oluşturulan kuyuda saniyede 20 litre çıkarılan jeotermal suyun sıcaklığı, 30.8 santigrat olarak ölçüldü. Keşif sonrası turizm bölgesindeki kaplıca sayısının 2'ye çıkarılması planlanıyor.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, termal su kaynağı olduğunu düşünülen Kaplıca mevkisinde belediye ekiplerince sondaj çalışması başlatıldı. 3 gün süren çalışmalarda, yerden 253 metre derinlikte jeotermal kaynağa ulaşıldı. Oluşturulan kuyuda saniyede 20 litre çıkarılan jeotermal suyun sıcaklığı, 30.8 santigrat olarak ölçüldü. Cilt hastalığına iyi geldiğini düşünülen termal suyun kaynağından alınan numuneler analiz edilmesi için 3 farklı üniversiteye gönderildi. Analiz sonuçlarına göre, turizm bölgesindeki jeotermal keşfi yapılan alana yeni kaplıca tesisi inşa edilecek. Böylece Ayder'deki kaplıca tesisi sayısının 2'ye çıkarılması hedefleniyor.

'HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELDİĞİNİ DAHA NET GÖRMÜŞ OLACAĞIZ'

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, yeni termal suyu, kurmayı amaçladıkları tesisle insanların hizmetine sunacaklarını belirterek, "Sondaj çalışmasını 3 günde bitirip, suda alınan numuneleri tahlil yapılmak üzere 3 üniversiteye gönderdik. Tahlil sonuçları geldiğinde, suyun ne gibi hastalıklara iyi geldiğini daha net görmüş olacağız. Bundan sonra da bölgede bir tesis yapıp, insanların hizmetine sunacağız. Sıcaklık olarak Ayder'de mevcut kaplıcamız 55 derece sıcaklığında iken bu suyumuz ise ortalama 30.8 derece sıcaklığında. Bu su, kendi doğal olarak çıktığı yerde 20 ile 21 santigrat derece civarında çıkıyordu. 253 metrede 30.8 santigrat dereceyi gördük; bu da iyi bir sıcaklıktır. Tahlile gönderdiğimiz değerlerin sonuçları geldiğinde daha fazla bilgi sahibi olacağız" dedi.

'EVE GÖTÜRÜP, İLAÇ OLARAK KULLANACAĞIM'

Yeni termal sudan içen Mustafa Mafratoğlu, "Normal bildiğimiz su tadı var. Su çok sıcak değil, ılık bir su. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Ayder'de ikinci bir termal suyumuz olmuş oldu, hayırlı olsun. Haftada iki sefer Ayder'e geliyorum. Gelmişken bidona doldurdum, eve götürüp, ilaç olarak kullanacağım. Faydası olduğu duydum, deneyip göreceğiz" diye konuştu.

Keşfedilen termal suda elini yüzünü yıkayan Oktay Özen de "Haberi duydum geldim. Şifalı bir su bu, taş düşürmeye iyi geldiğini öğrendim. Çok sıcak da değil, ılık bir su. Halkımıza hayırlı olsun" dedi.