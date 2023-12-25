 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ayder Yaylası'nda Jeotermal Kaynak Keşfedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ayder Yaylası'nda Jeotermal Kaynak Keşfedildi

Rize'nin Ayder Yaylası'nda yapılan sondaj çalışmaları sonucunda 253 metre derinlikte jeotermal kaynağa ulaşıldı. Saniyede 20 litre çıkarılan jeotermal suyun sıcaklığı 30.8 santigrat olarak ölçüldü. Analiz sonuçlarına göre yeni bir kaplıca tesisi inşa edilecek.

Ayder Yaylası\'nda Jeotermal Kaynak Keşfedildi
25.12.2023 - 11:42,
Abone Ol

Mehmet Can PEÇE/RİZE,( DHA)-RİZE'de ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, belediye ekiplerince yapılan sondaj çalışmalarında zeminden 253 metre derinlikte jeotermal kaynağa ulaşıldı. Oluşturulan kuyuda saniyede 20 litre çıkarılan jeotermal suyun sıcaklığı, 30.8 santigrat olarak ölçüldü. Keşif sonrası turizm bölgesindeki kaplıca sayısının 2'ye çıkarılması planlanıyor.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, termal su kaynağı olduğunu düşünülen Kaplıca mevkisinde belediye ekiplerince sondaj çalışması başlatıldı. 3 gün süren çalışmalarda, yerden 253 metre derinlikte jeotermal kaynağa ulaşıldı. Oluşturulan kuyuda saniyede 20 litre çıkarılan jeotermal suyun sıcaklığı, 30.8 santigrat olarak ölçüldü. Cilt hastalığına iyi geldiğini düşünülen termal suyun kaynağından alınan numuneler analiz edilmesi için 3 farklı üniversiteye gönderildi. Analiz sonuçlarına göre, turizm bölgesindeki jeotermal keşfi yapılan alana yeni kaplıca tesisi inşa edilecek. Böylece Ayder'deki kaplıca tesisi sayısının 2'ye çıkarılması hedefleniyor.

'HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELDİĞİNİ DAHA NET GÖRMÜŞ OLACAĞIZ'

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, yeni termal suyu, kurmayı amaçladıkları tesisle insanların hizmetine sunacaklarını belirterek, "Sondaj çalışmasını 3 günde bitirip, suda alınan numuneleri tahlil yapılmak üzere 3 üniversiteye gönderdik. Tahlil sonuçları geldiğinde, suyun ne gibi hastalıklara iyi geldiğini daha net görmüş olacağız. Bundan sonra da bölgede bir tesis yapıp, insanların hizmetine sunacağız. Sıcaklık olarak Ayder'de mevcut kaplıcamız 55 derece sıcaklığında iken bu suyumuz ise ortalama 30.8 derece sıcaklığında. Bu su, kendi doğal olarak çıktığı yerde 20 ile 21 santigrat derece civarında çıkıyordu. 253 metrede 30.8 santigrat dereceyi gördük; bu da iyi bir sıcaklıktır. Tahlile gönderdiğimiz değerlerin sonuçları geldiğinde daha fazla bilgi sahibi olacağız" dedi.

'EVE GÖTÜRÜP, İLAÇ OLARAK KULLANACAĞIM'

Yeni termal sudan içen Mustafa Mafratoğlu, "Normal bildiğimiz su tadı var. Su çok sıcak değil, ılık bir su. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Ayder'de ikinci bir termal suyumuz olmuş oldu, hayırlı olsun. Haftada iki sefer Ayder'e geliyorum. Gelmişken bidona doldurdum, eve götürüp, ilaç olarak kullanacağım. Faydası olduğu duydum, deneyip göreceğiz" diye konuştu.

Keşfedilen termal suda elini yüzünü yıkayan Oktay Özen de "Haberi duydum geldim. Şifalı bir su bu, taş düşürmeye iyi geldiğini öğrendim. Çok sıcak da değil, ılık bir su. Halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin, DHA, Çevre, Belediye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayder Yaylası'nda Jeotermal Kaynak Keşfedildi - Son Dakika


11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51
Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37
Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34
Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31
Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27
CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22
Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
11:00
'Yüksek hesap' çetesinin turistleri dövdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı "Yüksek hesap" çetesinin turistleri dövdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37 Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34 Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31 Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27 CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22 Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
10:56 Üniversitede ''ibadethane'' gerginliği! Erdoğan'ın başdanışmanı sert çıktı, görüntüye dair inceleme başlatıldı
10:57 Altının gramı 1.932 lira seviyesinden işlem görüyor
10:57 29 lirayı aşan dolar yükselmeye devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 12:17:38. #1.12#
SON DAKİKA: Ayder Yaylası'nda Jeotermal Kaynak Keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement