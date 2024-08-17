Aydın Bozdoğan'da Orman Yangını: 550 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Aydın Bozdoğan'da Orman Yangını: 550 Kişi Tahliye Edildi

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde başlayan orman yangını gece boyunca genişleyerek devam etti ve 550 kişi tedbiren tahliye edildi. Yangına havadan müdahale sabah saatlerinde başladı.

17.08.2024 09:36  Güncelleme: 09:43
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(AYDIN)  - Aydın'ın Bozdoğan ilçesi yakınlarında dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını gece boyunca genişleyerek devam etti, 550 kişi tedbiren tahliye edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına havadan müdahale sabah saatlerinde başladı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve görgü tanıklarına göre, yangın dün saat 16.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Alhisar Mahallesi yakınlarında başladı. O anlarda çekilmiş bir fotoğraf karesine göre dar bir alanda yoğun duman olarak görüntülenen yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Bölgeye Aydın Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözler ile itfaiye ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ancak havadan müdahale havanın kararmasıyla sona erdi.

Alev topu karşısında amansız mücadele

Yangın da rüzgarın şiddetini artırmasıyla geniş bir alana yayıldı. Yine rüzgarla yön değiştiren yangın söndürme ekiplerine zor anlar yaşattı. Alev topları arasında can pazarı yaşanırken, vatandaşlar o anlardan fotoğraf paylaşıp destek istedi. Bir vatandaş Örmepınar ile Altıntaş Mahallesi arasına su tankeri takviyesi istedi. Ancak söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar zaman zaman büyük tehlike atlattı. Yangın söndürme ekipleri adeta göğüs göğüse alevlerle mücadele etti. Gece boyunca bir tarafı Aydın'ın Nazilli ilçesinden görülen alevler diğer yandan Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi sınırlarına ulaştı. AFAD, tehdit altındaki bazı yerleşim yerlerinden 550 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale tekrar başladı

Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen son bilgiye göre, Aydın Bozdoğan yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale başladı.  Yangını, 8 helikopter ve 7 uçak havadan, 32 arazöz 11 su tankeri 5 dozer ve 303 personel karadan kontrol altına almaya çalışıyor.

Aydın Bozdoğan\'da Orman Yangını: 550 Kişi Tahliye Edildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın Bozdoğan'da Orman Yangını: 550 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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