Aydın Buharkent\'te elektrikli bisiklet sürücüsü kadın öldü, kaçan sürücü aranıyor

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Sefa Özdere, hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Denizli kara yolundaki kırsal Kızıldere Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Aydın'dan Denizli'ye giden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Sefa Özdere'ye çarptı. Sürücü, kazanın ardından kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Özdere'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.