Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Çiçeklendirme Çalışmaları

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde peyzaj düzenlemelerine devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda çiçek dikimi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan kavşak ve yollarda bakım ve çiçeklendirme çalışmaları devam ediyor. Kentin birçok noktasında dikimi gerçekleştirilen çiçekler, Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde bulunan fidanlıklarda yetiştiriliyor. Kırmızı ve beyaz renklerde rozet çiçeklerinin dikimini gerçekleştiren ekiplerin çalışmaları esnaf ve vatandaşları memnun etti.

"Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek"

Çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel kentimizi mevsimlik çiçekler ile süslemeye devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz kırmızı ve beyaz çiçeklerin dikimi ile Adnan Menderes Bulvarı'nı Cumhuriyetimizin renkleri ile süsledik. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.