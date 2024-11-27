Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Fideler - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Fideler

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Ücretsiz Fideler

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarından yetiştirdiği marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerini ücretsiz olarak Söke'de dağıttı. Başkan Özlem Çerçioğlu, ata tohumlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların süreceğini belirtti.

27.11.2024 17:19  Güncelleme: 18:07
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde yetiştirdiği marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerini, Söke'de dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Çalışmalarımız kapsamında hem ata tohumlarının üretiminin devamlılığını hem de gelecek nesillere ulaştırılması sağlıyoruz. Gelecek nesillerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ata tohumlarının korunması, üretiminin devamlılığının sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması için başlattığı çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait fidanlıklarda ata tohumlarından yetiştirilen fideler, ilçelerde yaşayan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediyor. Dağıtılan kışlık fidelerden alan vatandaşlar, bahçelerinde üretim sağlayarak hem ata tohumlarının yaygınlaşmasına katkı sağlıyor hem de taze, doğal ve sağlıklı ürünler tüketiyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yetiştirilen marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerinin dağıtımı bu kez Söke'de gerçekleştirildi.

"Ata tohumlarının yaygınlaşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ata tohumlarının yaygınlaşması ve üretiminin devamlılığının sağlanması için çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Büyükşehir Belediyemizin fidanlıklarında ata tohumlarından yetiştirdiğimiz fidelerimizi halkımıza ulaştırıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında hem ata tohumlarının üretiminin devamlılığını hem de gelecek nesillere ulaştırılması sağlıyoruz. Gelecek nesillerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Fideler - Son Dakika

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