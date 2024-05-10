Aydın Büyükşehir Belediyesi Sultanhisar'da yol yenileme çalışmalarını tamamladı

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol yapım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, en son Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi yolunu ve İstasyon Caddesi'ni baştan sona yeniledi.

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yol yapım çalışmalarına hız veren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi yolunu ve İstasyon Caddesi'ni yeniledi. Asfalt seriminin ardından şerit çizgileri çekilen ve yol işaretlemeleri tamamlanan yol, ulaşıma açıldı.

Vatandaşların daha konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak için yatırımlarına devam ettiklerini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler çok güzel. Bizler de vatandaşlarımız için çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.