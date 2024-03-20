Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Söke Otogarı hizmete açıldı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Söke Otogarı hizmete açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Söke Otogarı hizmete açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke Otogarı'nın yapımını tamamlayarak hizmete açtı. Açılış öncesi müzik grubu Duman konser verdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, konuşmasında otogar projesini hayata geçirdiklerini ve Söke'ye yapılan yatırımların devam edeceğini belirtti. Açılışa CHP Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Evrim Karakoz ile Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da katıldı.

20.03.2024 10:25  Güncelleme: 10:26
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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Söke Otogarı hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre açılış öncesi müzik grubu Duman konser verdi.

Burada konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, söz verdikleri otogar projesini hayata geçirdiklerini, her ilçeye olduğu gibi Söke'ye de yatırımların devam edeceğini söyledi.

Açılışa CHP Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Evrim Karakoz ile Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Söke Otogarı hizmete açıldı - Son Dakika

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