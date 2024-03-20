Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Söke Otogarı hizmete açıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre açılış öncesi müzik grubu Duman konser verdi.
Burada konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, söz verdikleri otogar projesini hayata geçirdiklerini, her ilçeye olduğu gibi Söke'ye de yatırımların devam edeceğini söyledi.
Açılışa CHP Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Evrim Karakoz ile Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Söke Otogarı hizmete açıldı - Son Dakika
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Ankara'yı temsil eden Karayolları ve PTT'nin küme düşmesinin ardından ligde başkentten takım kalmadı. İzmir ekibi Aras Kargo ile İstanbul temsilcisi Bahçelievler Belediyespor ise gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Ankara'nın çıktığı listeye Aras Kargo ile İzmir eklendi. Bahçelievler Belediyespor'un katılımıyla İstanbul'u temsil eden ekip sayısı ise 8'e yükseldi. Sultanlar Ligi'nde gelecek sezon mücadele edecek takımlar arasında Beşiktaş, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray, Türk Hava Yolları, VakıfBank, Çukurova Belediyespor, Kuzeyboru, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Aras Kargo yer alıyor.
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