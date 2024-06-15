Aydın Büyükşehir Belediyesi, Üstyapı Çalışmalarını Sürdürüyor

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi Şehit Piyade Er Mehmet Ali Tosun Bulvarı'nda, yağmur suyu çalışması ve sıcak asfalt seriminin ardından yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarını tamamladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlar için daha güvenli yollar ve konforlu yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Vatandaşların daha konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak için yatırımlarına devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımız için hizmet odaklı çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlar, "yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını" belirterek, "hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için" Çerçioğlu'na teşekkür etti.