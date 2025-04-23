Aydın'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Aydın Tekstil Park'ta düzenlediği şenlikle kutladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şenliğin adresi, Aydın Tekstil Park oldu. Şenlikte çocuklar için oyun alanları kuruldu, sahne gösterileri düzenlendi.

Birçok farklı etkinliğe katılma imkanı bulan çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Evi ile bilimin eğlenceli dünyası ile tanıştı. Şenlikte çocuklar; cam işleme, satranç, kum boyama ve resim etkinlikleri ile buluştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ailelere ve çocuklara ikramlarda bulunuldu, şişme oyun alanlarında eğlence doruğa ulaştı.