Aydın'da Ata'ya Saygı Konseri Düzenlendi - Son Dakika
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Aydın'da Ata'ya Saygı Konseri Düzenlendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla 'Ata'ya Saygı Konseri' düzenledi. Başkan Özlem Çerçioğlu, Atatürk'ü saygı ve minnetle anarak, etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.

08.11.2024 16:11
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla "Ata'ya Saygı Konseri" düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bizlere Cumhuriyetimizi, bağımsızlığımızı, bugünlerimizi ve yarınlarımızı armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum" dedi.

Şükran Güngör- Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konserde, Şef Murat Akyüzlü önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Aydınlılar ile buluştu. 2 bölümden oluşan konserde "Ah Bir Ateş Ver", "Vardar Ovası" ve "Çalın Davulları" eserlerleri seslendirildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ü anma amacıyla düzenlenecek etkinliklerin devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bizlere Cumhuriyetimizi, bağımsızlığımızı, bugünlerimizi ve yarınlarımızı armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum" dedi.

Başkan Çerçioğlu, tüm vatandaşları 10 Kasım Pazar günü saat 20.00'da Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek "Atatürk'ün Sevdiği Türküler" konserine davet etti.

Kaynak: ANKA

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