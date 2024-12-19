Aydın\'da Atatürk Bulvarı\'nda Budama Çalışmaları Tamamlandı

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(AYDIN) - Vatandaşlardan gelen talep üzerine harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'nde bulunan ve şehir trafiğinin ana arterlerinden olan Atatürk Bulvarı'nda budama çalışması yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çok sayıda okulun bulunduğu Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'nde budama çalışması yaptı. Ekipler çalışmaları 24 saatten kısa sürede tamamlandı.

Sürücü ve yayaların can güvenliğini emniyete alan çalışmalar dolayısıyla Meşrutiyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Meşrutiyet Mahallesi Muhtarı Şefika Uysal, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz mahallemizde hummalı çalışmalar gerçekleştirdiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na mahallemiz ve şahsım adına çok teşekkür ederim. Hem mahalle halkımızdan hem de mahallemizde bulunan okullarda çocukları okuyan velilerimizin talepleri üzerine Atatürk Bulvarı'nda budama çalışması gerçekleştirilmesini istedik, Büyükşehir Belediyesi'ne talepleri ilettik. Biz talepleri ilettik, Özlem Başkanımız daha da güzelini yaparak bulvarın tamamında çalışma gerçekleştirdi. Ayrıca İsmet Sezgin Parkı'nda da çalışma gerçekleştirildi. Burada çalışmalar kısa sürede tamamlandı ve çok güzel oldu. Özlem Başkanımıza ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederim."

Atatürk Bulvarı üzerinde özel kurs işletmeciliği yapan Taner Ateş de talepte bulunmalarının ardından çalışmaların kısa sürede başladığını belirterek, "Bizlerin burada budama çalışması gerçekleştirilmesi için başvurumuz olduğunda programa alındığını söylemişlerdi zaten. Sağ olsunlar çalışma gerçekleştirildi, şu anda bulvar gerçekten de pırıl pırıl oldu. Kuruyan dallar vardı, bunların öğrenciler için risk oluşturacağından korkuyorduk. Çünkü burası okullar bölgesi ve çok fazla öğrenci buradan geçiyor, ister istemez bizler de tedirgin oluyorduk. Dilekçelerimizi sunmamızın ardından direkt ilgilendi Büyükşehir Belediyesi konuyla. Çalışan arkadaşlarımıza ve Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederim, kendisi hiç kırmadı bizi" diye konuştu.

Eğitimci Hakan Bingöl ise çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ederek, "Çok fazla öğrencinin geçtiği bir bulvardayız ve kuruyan dallar tehlikeye neden oluyordu. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin burada çalışmalarını tamamlaması ile birlikte risk sıfıra indi, çok güzel oldu. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.