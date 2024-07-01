Aydın'da başına yorgun mermi isabet eden bebek hayatını kaybetti

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Aydın'ın Söke ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde, evde annesiyle oynayan Pera Palabıyık'a yorgun mermi isabet etti.

Başından ağır yaralanan ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı.