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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

Aydın\'ın Efeler ilçesinde bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Cuma Mahallesi 202 Sokak'ta Semra Kocaman'ın (50) yardım çığlığını duyan vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde inceleme yaparken vücudunda kesici alet izleri bulunan Kocaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaya ilişkin 3 kişiyi gözaltına aldı.

01.02.2024 19:31
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cuma Mahallesi 202 Sokak'ta Semra Kocaman'ın (50) yardım çığlığını duyan vatandaşlar polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Evde inceleme yapan ekipler, vücudunda kesici alet izleri bulunan Kocaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olaya ilişkin 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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