Aydın'da Çekici ve Traktör Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Aydın'da Çekici ve Traktör Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aydın\'da Çekici ve Traktör Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Aydın'da çekicinin traktöre çarpması sonucu 41 yaşındaki Mutlu Karabulut hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde çekicinin traktöre arkadan çarptığı kazada Mutlu Karabulut (41) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Aydın-Muğla kara yolu Savrandere mevkisinde meydana geldi. Aydın'dan Muğla yönüne giden Ö.T.'nin (53) kullandığı 48 AZZ 941 plakalı çekici, Savrandere Mahallesi yakınlarında aynı yöne giden Ş.A.'nın (59) kullandığı 14 AH 627 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan traktör, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada çekici ile traktör sürücüsü yaralanırken, bulunan Mutlu Karabulut (41) hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık ekibini olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Çekici ve Traktör Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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