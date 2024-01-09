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Aydın'da ayrıldığı eski eşini vuran adam intihar etti, komşular yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da ayrıldığı eski eşini vuran adam intihar etti, komşular yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir süre önce ayrıldığı eski eşi Şule Karamercan'ı tabancayla vurarak öldüren Aydın Aksakdemir aynı tabancayla intihar etti. Kavgayı ayırmaya çalışan komşuları ise yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın\'da ayrıldığı eski eşini vuran adam intihar etti, komşular yaralandı
09.01.2024 - 22:44,
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AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir süre önce ayrıldığı eski eş Şule Karamercan'ı tabancayla vurarak öldüren Aydın Aksakdemir aynı tabancayla intihar etti. Kavgayı ayırmaya çalışan komşuları ise yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Balıkköy Mahallesi'nde bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Kısa süre önce ayrılan Şule Karamercan ile Aydın Aksakdemir, apartmanın otoparkında karşılaştı. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi sonrası Aksademir, belindeki tabancayı çekerek eski eşine ateş etti. Kurşunlardan biri Karamercan'a isabet etti. O sırada kavga seslerini duyan ve ikiliyi ayırmaya gelen Mustafa Kalfa da seken kurşunlardan yaralandı. Eski eşini vuran Aksakdemir, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Şule Karamercan ve Aydın Aksakdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Mustafa Kalfa ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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Efeler, Aydın, Olaylar, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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