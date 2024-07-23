Aydın'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpışması: 1'i Bebek 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aydın'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpışması: 1'i Bebek 4 Kişi Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada, 1'i bebek olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hafif ticari aracın kırmızı ışıkta geçtikten sonra otomobille çarpıştığı anlar görülebiliyor.

23.07.2024 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

E.C. idaresindeki 09 AIK 680 plakalı otomobil ile B.A. yönetimindeki 48 K 1000 plakalı hafif ticari araç, Aydın- Denizli kara yolu Denizli Bulvarı'nda çarpıştı.

Haber verilmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü B.A, yolcu konumundaki S.Ö. (43), E.K. isimli bebek ve A.Ö. (12) yaralandı.

Ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan Kent Güvenlik Yönetim Sistemine yansıyan görüntülerde, hafif ticari aracın, kırmızı ışıkta geçtikten sonra otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA

Adnan Menderes Üniversitesi, trafik, Efeler, Bebek, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpışması: 1'i Bebek 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
18:02 ABD Gizli Servis Direktörü, Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti
17:41 Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail’den “Okul“ planı Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail'den "Okul" planı
17:14 ’’Ötanazi’’ kelimesi tartışmalı yasadan çıkarılmıştı AK Partili Çelik, polemiklere nokta koydu ''Ötanazi'' kelimesi tartışmalı yasadan çıkarılmıştı! AK Partili Çelik, polemiklere nokta koydu
16:58 İstanbul’da esnaflar sokak ortasında çatıştı: 1 ölü İstanbul'da esnaflar sokak ortasında çatıştı: 1 ölü
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
18:02 Galatasaray’a transfer olacak mı Trippier için resmi açıklama var Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var
17:29 İspanya bu haberi konuşuyor Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmak istiyor İspanya bu haberi konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istiyor
16:55 Fransa’nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
15:51 ABD’de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 19:48:33. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpışması: 1'i Bebek 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement