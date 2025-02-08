Aydın'da Hastane Olayında Soruşturma Başlatıldı

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Sağlık Bakanlığı, Aydın'da özel hastanenin acil servis bekleme alanında bir hastanın hayatını kaybetmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldığını ve olayla ilgili adli makamlara suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlığın "Sağlıklı Çözüm" sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aydın'da özel hastanenin acil servis bekleme alanında bir hastanın hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni bir bilgilendirme yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan olağanüstü denetim sonucu olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdari soruşturmaya ilaveten, hadisenin adli yönden de değerlendirilmesi için adli makamlar nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Sağlık Bakanlığı olarak idari ve adli soruşturma sürecini titizlikle takip ediyoruz, konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapmaya devam edeceğiz."