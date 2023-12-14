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Aydın'da kaçak şarap operasyonu: 1550 litre ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da kaçak şarap operasyonu: 1550 litre ele geçirildi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 1550 litre kaçak şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın\'da kaçak şarap operasyonu: 1550 litre ele geçirildi
14.12.2023 - 10:02,
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AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 1550 litre kaçak şarap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki denetimlerini artırdı. Yenice Mahallesi'nde sahte şarap imal ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, K.S.'ye ait eve, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1550 litre satışa hazır sahte şarap ve 21 doluma hazır boş şişe ele geçirildi. Kaçak şaraplara el konulurken, şüpheli K.S. ise gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aydın'da kaçak şarap operasyonu: 1550 litre ele geçirildi - Son Dakika
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