Aydın'da kayıp çocuk metruk binada fosseptik çukurunda bulundu - Son Dakika
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Aydın'da kayıp çocuk metruk binada fosseptik çukurunda bulundu

Aydın\'da kayıp çocuk metruk binada fosseptik çukurunda bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 5 yaşındaki çocuk, Sarıçam Mahallesi'nde bulunan metruk bir binanın fosseptik çukurunda bulundu. Çocuk hafif şekilde yaralandı ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

14.02.2024 12:07
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Aydın'ın Köşk ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuk, aynı mahallede metruk bir binadaki fosseptik çukuruna düşmüş halde bulundu.

Sarıçam Mahallesi'nde yaşayan 5 yaşındaki A.H.D'nin ailesi, çocuklarından haber alamamaları üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve vatandaşların katıldığı aramada çocuk, aynı mahallede bulunan metruk binada giriş kapısının arkasında yer alan ve kapağı bulunmayan fosseptik çukurunun içinde bulundu.

Hafif şekilde yaralanan çocuk, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Aydın'da kayıp çocuk metruk binada fosseptik çukurunda bulundu - Son Dakika
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