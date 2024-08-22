Aydın'da keçi sürüsü ve çoban azaldı, orman yangınları arttı - Son Dakika
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Aydın'da keçi sürüsü ve çoban azaldı, orman yangınları arttı

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Türkiye'nin yangına en hassas bölgelerinden Aydın'da, keçiler doğal 'yangın savar' görevi görerek orman yangınlarını önlemeye yardımcı oluyor. Ancak keçi sürüsü ve çobanların azalmasıyla birlikte yangınların ve yanan alan miktarlarının arttığı belirtiliyor.

22.08.2024 19:03
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Aydın'da keçi sürüsü ve çoban azaldı, orman yangınları arttı

Dağlarda otlayan keçiler, doğal 'yangın savar' görevi görüyor

AYDIN - Türkiye'nin yangına en hassas bölgelerinin başında gelen Aydın'ın dağlarında otlayan keçiler, bölgelerdeki otları temizleyerek doğal 'yangın savar' görevi görürken, keçi çobanı İbrahim Kundak, her geçen gün keçi sürüsü ve çobanların azalmasından dolayı yangınların ve yanan alan miktarlarının arttığını belirtti. Keçilerin iddia edildiği gibi ormana zararı değil çok ciddi faydaları olduğunu belirten Kundak, keçinin gezip otladığı ormanlık alanlarda doğal olarak örtü temizliği yapıldığı için orman yangını çıksa bile alevlerin ilerleyemediğini söyledi.

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı kırsal Dağyeni Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki İbrahim Kundak, yaklaşık 32 yıldır keçi çobanlığı yapıyor. Keçilere adeta aşık olduğunu söyleyen ve işini ilk günkü heyecanla yapan Kundak, dağlarda otlayan keçilerin doğal yangın savar vazifesi gördüğüne dikkat çekti. Orman yangını açısından riskli illerden olan Aydın'ın dağlarında otlattığı keçilerinin kuru otları temizlediğini ve yangın riskini en aza indirdiğini ifade eden Kundak, doğal yangın savar görevi gören keçilerin sayılarının artırılması gerektiğini belirtti. Keçi çobanlığının kolay iş olmadığını, artık bu işi yapan kişi sayısının yok denecek kadar az olduğunu vurgulayan Kundak, orman yangınlarının önlenmesi için devlet desteğiyle keçi sürülerinin sayılarının artırılması gerektiğini savundu.

"Hayvanın olduğu yerde yangın zor olur"

Germencik'in dağlarında otlattığı yaklaşık 400 adet keçisinin ormanlık alanlardaki kuru otlarının temizlenmesine yetmediğini, en az dağlarda 2-3 sürünün olması gerektiğini belirten Kundak, "Çobanlığı başka yapan kalmadı. Bir ben varım. Bir de benim bir dünür var. Onlar da azalttılar zaten. Aslında bu hayvanın devlet desteği ile çoğaltılması lazım. Çünkü yangın olayları arttı. Keçiyi eskiden ormana katmıyorlardı, ormana zarar veriyor diye. Halbuki çok yanlış. Keçinin, ormana devamlı faydası vardır. Mesela hayvanın gittiği yer ile gitmediği yere bakın. Keçi devamlı yol yapar. Oradaki otu kırar. Ama keçinin olmadığı yerde yangın riski daha yüksektir. Yangınların hızla yayılmasının nedenlerinden biri de artık dağlarda keçi sürüsünün olmamasıdır. Bende 400 hayvan var, az yani bu dağa. Aslında daha çok olması lazım. Bin keçi olması lazım, 2-3 sürü olması lazım dağda. Bu dağın her tarafı çamlık. Allah korusun burada bir yangın çıksa önlemek mümkün değil yani. Keçinin indiği yer sadece toprak olur ama girmediği yerde her taraf kuru ot olur ve yangın hızla yayılır. Ekonomik getirisini bir tarafa bırakalım, orman yangınlarının önlenmesi için dağlarda keçi olması lazım. Hayvanın olmadığı yerde yangın riski çok fazla olur. Keçiler doğal olarak yangını önler. O yüzden devletimizin bu hayvancılığı desteklemesi lazım" diye konuştu.

Aydın\'da keçi sürüsü ve çoban azaldı, orman yangınları arttı
Kaynak: İHA

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