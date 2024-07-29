Aydın'da Orman Yangını: Elektrik Telllerinden Çıkan Kıvılcımlarla Yeniden Büyüdü - Son Dakika
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Aydın'da Orman Yangını: Elektrik Telllerinden Çıkan Kıvılcımlarla Yeniden Büyüdü

Aydın\'da Orman Yangını: Elektrik Telllerinden Çıkan Kıvılcımlarla Yeniden Büyüdü

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu geniş alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı ancak elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlarla yeniden büyüdü. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

29.07.2024 19:01
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu geniş alana yayıldı.

Aşağıkayacık Mahallesi'ndeki ormanlık ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlarla yeniden büyüdü.

Emirdoğan Mahallesi'nin üst kısımlarına kadar inen yangına müdahale sürüyor.

Bazı vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aşağıkayacık Mahallesi'nde yaklaşık 150 dönüm alanda çıkan yangın kontrol altına alınmıştı fakat elektrik tellerinden çıkan kıvılcımla yangın yeniden büyüdü. Şu anda havadan ve karadan tüm ekiplerimiz yangını yeniden kontrol altına almak için çalışıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Orman Yangını: Elektrik Telllerinden Çıkan Kıvılcımlarla Yeniden Büyüdü - Son Dakika

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